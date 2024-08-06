Именно Синвара власти Израиля считают одним из главных организаторов нападения боевиков 7 октября. Ранее ХАМАС возглавлял Исмаил Гания, но его убили в Тегеране.

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Был второй фигурой по влиятельности

Известно, что нынешний глава ХАМАС с 2017 года был лидером группировки в Секторе Газа. Считается, что он до сих пор находится там, однако точно это неизвестно.

Сейчас Яхьи Синвару 61 год. Он был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа. Он отвергает примирение с Израилем на любых условиях.

В 1988 году он организовал похищение и убийство двух израильских солдат, а также убийство четырех палестинцев. Их он подозревал в сотрудничестве с Израилем. Тогда его приговорили к четырем пожизненным заключениям, но он отбыл только 22 года и попал в список обмена пленными.

Правительство США внесло его в список террористов, а прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на его арест.