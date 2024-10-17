В общем сообщается о ликвидированных трех террористах. Об этом пишет ЦАХАЛ.

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Яхья Синвар был "непримиримым врагом Израиля"

"Во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три террориста. ЦАХАЛ, и Силы безопасности Израиля проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", – сообщают в ЦАХАЛ.

Там также добавили, что в здании, где проходила операция, признаков присутствия заложников не было.

Говорят, что Силы в этом районе "продолжают действовать с необходимой осторожностью".

В армии Израиля обещают дополнительную информацию опубликовать позже. В ХАМАС знали о смерти Синвара с 16 октября.

Как пишет Reuters, 61-летний Яхью Синвар был избран лидером ХАМАС в Газе в 2017 году. Произошло это после того, как он получил репутацию "безжалостного боевика и непримиримого врага Израиля".

Известно, что ранее он был руководителем аппарата безопасности Аль-Маджд. Структура занималась отслеживанием, убийствами и наказаниями палестинцев, которые обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

После этого он попал в израильскую тюрьму. Там он пробыл половину своей взрослой жизни.