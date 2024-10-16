"Хезболла" ударила по территории Израиля десятками ракет. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданских.

Смотрите также Российское оружие нашли в туннелях "Хезболлы" на юге Ливана, – BILD

Одна ракета упала во двор дома

Сирены в городе Цфат и окрестностях сработали около 1:40 ночи. Из Ливана выпустили примерно 50 ракет.

Военным Израиля удалось перехватили многочисленные ракеты, а также другие цели, упавшие в этом районе.

В муниципалитете города Цфат отметили, что одна из выпущенных "Хезболлой" ракет попала во двор дома на севере города, нанеся незначительные повреждения.

Два человека были госпитализированы с легкими ранениями. Они получили их, когда шли в бомбоубежище.

Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Хезболла". Террористическая группировка "Хезболла" 13 октября атаковала военную базу, прилегающую к городу Биньямин на севере Израиля. В результате удара погибли четверо солдат ЦАХАЛ.