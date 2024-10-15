Они имеют стальные перегородки и двери, а входы расположены в жилых домах. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

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У террористов "Хезболлы" нашли российское оружие

Армия обороны Израиля сообщила, что на юге Ливана террористическая группировка "Хезболла" подготовила подземные туннели, с помощью которых планировала атаковать Израиль еще более настойчиво, чем нападение палестинского ХАМАС 7 октября 2023 года.

Оружие, ракеты и систему подземных тоннелей "Хезболлы" нашли в одном из сел на юге Ливана, в нескольких километрах от границы Израиля. Сейчас село находится под контролем ЦАХАЛ, на минарете развевается флаг Израиля.

Тоннели расположены на глубине 8 метров. Они имеют стальные перегородки и двери, а входы расположены в жилых домах. В тоннелях боевики оборудовали себе кухню с бытовой техникой, запасом провизии и кофеваркой. Контрадмирал, глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари провел туда журналистов.

Кроме оружия, на месте обнаружили подготовленные мотоциклы и мопеды. По словам Хагари, эти бункеры оборудованы гораздо лучше, чем аналогичные сооружения палестинских террористов в Газе. Так, в Армии обороны Израиля пришли к выводу, что на создание туннелей ушли годы.

По словам Хагари, террористы строили подземные туннели, свозили запасы продовольствия и оружие. После этого на том же месте боевики строили жилые дома, чтобы замаскировать свои позиции, прикрываясь гражданскими.

Это самый продвинутый бункер, который я когда-либо видел. Размеры комнат, массы поставок. Всего несколько дней назад я видел в другой деревне ракеты, доставленные туда из Ирана через Сирию. Иранское и российское оружие,

– рассказал контр-адмирал.

Напомним, недавно танки ЦАХАЛа ворвались через ворота на территорию базы миротворцев ООН, расположенных на юге Ливана. Нетаньяху ранее призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий.