Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ООН 13 октября. В Израиле говорят, что "Хезболла" использует близость миротворцев для защиты.

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На территорию базы миротворцев ООН в Ливане проникли

Организация Объединенных Наций заявила, что израильские танки ворвались через ворота базы ее миротворческих сил на юге Ливана.

Глава правительства Италии Джорджия Мелони разговаривала с Нетаньяху по телефону в воскресенье и осудила израильские атаки, поскольку ее страна имеет более тысячи военнослужащих в 10-тысячных силах UNIFIL, что делает ее одной из крупнейших стран, предоставляющих личный состав для миссии.

К осуждению атаки Израиля также присоединились Франция и Испания, каждая из которых имеет около 700 солдат там.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий, потому что считает, что "Хезболла" использует миротворцев для собственной защиты.

ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом (выводе миротворцев – 24 Канал) и неоднократно получал отказ, что привело к предоставлению террористам "Хезболлы" живых щитов,

– подчеркнул израильский премьер.

В то же время террористическая группировка "Хезболла" отвергает вышеупомянутое обвинение Израиля.