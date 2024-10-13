Про це пише Reuters з посиланням на заяву ООН 13 жовтня. В Ізраїлі кажуть, що "Хезболла" використовує близькість миротворців для захисту.

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На територію бази миротворців ООН у Лівані проникли

Організація Об’єднаних Націй заявила, що ізраїльські танки увірвалися через ворота бази її миротворчих сил на півдні Лівану.

Очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні розмовляла з Нетаньягу телефоном у неділю та засудила ізраїльські атаки, оскільки її країна має понад тисячу військовослужбовців у 10-тисячних силах UNIFIL, що робить її однією з найбільших країн, що надають особовий склад для місії.

До засудження атаки Ізраїлю також долучилися Франція та Іспанія, кожна з яких має близько 700 солдатів там.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в заяві, адресованій генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, закликав ООН вивести миротворців із зони бойових дій, бо вважає, що "Хезболла" використовує миротворців для власного захисту.

ЦАХАЛ неодноразово звертався з проханням про це (виведення миротворців – 24 Канал) і неодноразово отримував відмову, що призвело до надання терористам "Хезболли" живих щитів,

– наголосив ізраїльський прем'єр.

Водночас терористичне угруповання "Хезболла" відкидає вищезгадане звинувачення Ізраїлю.