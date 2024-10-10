Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, добавив, что в этих войнах страна-агрессор проявляет себя не так активно как в Сирии. Главным дестабилизатором всегда был Иран.

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США меняют отношение к России

Ранее Россия не хотела портить отношения с Израилем, который занимал мягкую, но все же пророссийскую позицию. Соединенные Штаты надеялись, что именно присутствие России в целом ряде конструкций вокруг Сирии и их отношений между Ираном и Израилем станут фактором сдерживания и стабилизации.

Но в этом случае планы США не сработали и оказались не соответствующими текущим реалиям. Владимир Путин начал поднимать ставки, а за рядом конфликтов в регионе стояла именно Россия.

Конечно, Иран – это фундаментальная проблема, но Россия дополнительно вооружает террористические организации и провоцирует эскалационные шаги. Даже более решительно, чем это нужно для Ирана. В этом смысле существует дополнительное напряжение между Ираном и Россией,

– отметил политолог.

Поэтому сейчас в США переосмысливают подход к России. Ведь видят, что страна не поддается сдерживанию. Это возможно только силой, впрочем Запад, вероятно, не созрел к решительным шагам. Хотя чувствуется медленная смена вектора с политики сдерживания к политике принуждения.

В процессах понимания России Запад отстает от Украины, стран Балтии. Переход к тому, что Россия понимает только язык силы – это достаточно серьезная эволюция, которая произошла за последние годы,

– добавил Олег Саакян.

По его словам, европейцев сейчас больше беспокоит ситуация в Украине, тогда как американцев – ситуация на Ближнем Востоке.

Напомним, вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, использовав сотни ракет. Было зафиксировано несколько попаданий, впрочем система ПВО очень хорошо сработала.