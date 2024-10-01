20:24, 1 октября

Сообщается о лишь двух раненых в Израиле во время ракетного удара Ирана по стране, говорит Маген Дэвид Адом.

Служба скорой помощи говорит, что оказала помощь только двум людям, которые получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Также есть люди, которые получили незначительные травмы после падения во время бега в поисках укрытия и острую тревогу, добавляет MDA.