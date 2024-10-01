По всему Израилю раздавалась воздушная тревога, взрывы, а Иран готовится к новым подобным атакам. Что сейчас происходит между этими двумя странами Ближнего Востока – читайте в материале 24 Канала.
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Что происходит между Ираном и Израилем
ЦАХАЛ объявил отбой тревоги
Главное командование ЦАХАЛ опубликовало сообщение, которое сообщает гражданским лицам, что они могут покидать бомбоубежища.
Израильтянам приказали оставаться в укрытиях час назад, когда Иран начал атаковать страну баллистическими ракетами.
Иран выпустил по Израилю более 500 ракет
Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 500 ракет.
Иран запустил по Израилю около 500 ракет: смотрите видео
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" активно работает над перехватом вражеских ракет.
Израиль сбивает иранские цели в небе: смотрите видео
Байден приказал военным США помогать Израилю в обороне от иранских атак
Президент США Джо Байден приказал американским военным помогать в обороне Израиля от атак Ирана и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль, сообщает Белый дом.
Байден и вице-президент Камала Харрис следят за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома и регулярно получают обновления от своей команды национальной безопасности, добавляет Белый дом.
Из-за иранской атаки в Израиле есть первые пострадавшие
Сообщается о лишь двух раненых в Израиле во время ракетного удара Ирана по стране, говорит Маген Дэвид Адом.
Служба скорой помощи говорит, что оказала помощь только двум людям, которые получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.
Также есть люди, которые получили незначительные травмы после падения во время бега в поисках укрытия и острую тревогу, добавляет MDA.
Воздушное пространство Израиля и еще нескольких стран закрыто из-за атаки Ирана
Администрация израильских аэропортов сообщает, что все рейсы, прибывающих и вылетающих из аэропорта Бен-Гурион, приостановлены из-за массированного ракетного удара из Ирана.
Управление авиации Израиля заявляет, что воздушное пространство Израиля закрыто. Рейсы перенаправляются в альтернативные направления за пределами Израиля
Иордания и Ирак также объявили, что их воздушное пространство временно закрыто.
Журналисты Reuters говорят, что стали свидетелями нескольких перехватов иранских ракет в воздушном пространстве Иордании.
Иран заявляет о десятках ракет, выпущенных по Израилю
Иранская революционная гвардия говорит, что они запустили десятки ракет в сторону Израиля.
Иранцы также предупредили, что если Израиль отомстит, ответ Тегерана будет "более сокрушительным и разрушительным", сообщает государственное телевидение Ирана.
Ракетный обстрел Израиля продолжается
ЦАХАЛ заявляет, что ракетный обстрел со стороны Ирана продолжается.
Просим вас оставаться в безопасной зоне до дальнейшего распоряжения,
- говорится в заявлении военных.
Они отметили, что взрывы, которые слышны по всей стране, являются перехватами или ударами снарядов.
Обстрел Израиля со стороны Ирана: смотрите видео
В Тель-Авиве, вблизи Мертвого моря, на юге и в регионе Шарон, сообщалось о многочисленных местах падения осколков или ракет.
Маген Дэвид Адом говорит, что пока нет сообщений о травмах. Эли Бин, глава MDA, говорит, что выпущено сотни ракет, но пока нет сообщений о пострадавших.
Белый дом созывает срочное совещание из-за атаки Израиля
В Белом доме утверждают, что президент США Джо Байден сегодня утром созвал встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить то, что было на тот момент неизбежной атакой Ирана на Израиль.
Заявление Белого дома опубликовано после того, как атака уже началась.
Был пересмотрен статус подготовки США, чтобы помочь Израилю защищаться от атак и защитить персонал США в регионе,
– говорится в заявлении Белого дома.
Как выглядели пуски ракет из Ирана
Пуски ракет из Ирана по Израилю: смотрите видео
Иран пускает воздушные цели по Израилю: смотрите видео
Иранская атака и цели в небе: смотрите видео
Иран запустил по Израилю более 100 ракет
Из-за ракетного удара Ирана по всему Израилю продолжают раздаваться сирены. Некоторые СМИ в Израиле сообщают, что во время атаки было запущено более 100 ракет.
На кадрах видно перехват и падение осколков над Израилем.
Атака Израиля со стороны Ирана / Видео с аккаунта Эмануэля Фабиана из соцсети Х
ЦАХАЛ предупредил о массированной атаке из Ирана
По всему Израилю звучат сирены, которые предупреждают об угрозе атаки. ЦАХАЛ утверждает, что баллистические ракеты были запущены из Ирана по Израилю.
В центральной и южной части Израиля раздаются сирены.