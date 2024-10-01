По всьому Ізраїлю лунала повітряна тривога, вибухи, а Іран готується до нових подібних атак. Що зараз відбувається між цими двома країнами Близького Сходу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відбувається між Іраном і Ізраїлем
ЦАХАЛ оголосив відбій тривоги
Головне командування ЦАХАЛу опублікувало повідомлення, яке повідомляє цивільним особам, що вони можуть залишати бомбосховища.
Ізраїльтянам наказали залишатися в укриттях годину тому, коли Іран почав атакувати країну балістичними ракетами.
Іран випустив по Ізраїлю понад 500 ракет
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль, випустивши близько 500 ракет.
Іран запустив по Ізраїлю близько 500 ракет: дивіться відео
Ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" активно працює над перехопленням ворожих ракет.
Ізраїль збиває іранські цілі у небі: дивіться відео
Байден наказав військовим США допомагати Ізраїлю в обороні від іранських атак
Президент США Джо Байден наказав американським військовим допомагати в обороні Ізраїлю від атак Ірану та збивати ракети, націлені на Ізраїль, повідомляє Білий дім.
Байден і віцепрезидентка Камала Харріс стежать за нападом Ірану на Ізраїль із ситуаційної кімнати Білого дому та регулярно отримують оновлення від своєї команди національної безпеки, додає Білий дім.
Через іранську атаку в Ізраїлі є перші постраждалі
Повідомляється про лише двох поранених в Ізраїлі під час ракетного удару Ірану по країні, каже Маген Девід Адом.
Служба швидкої допомоги каже, що надала допомогу лише двом людям, які зазнали легких осколкових поранень в Тель-Авіві.
Також є люди, які зазнали незначних травм після падіння під час бігу в пошуках укриття та гостру тривогу, додає MDA.
Повітряний простір Ізраїлю та ще кількох країн закрито через атаку Ірану
Адміністрація ізраїльських аеропортів повідомляє, що всі рейси, які прибувають і вилітають з аеропорту Бен-Гуріон, призупинені через масований ракетний удар з Ірану.
Управління авіації Ізраїлю заявляє, що повітряний простір Ізраїлю закрито. Рейси перенаправляються в альтернативні напрямки за межами Ізраїлю
Йорданія та Ірак також оголосили, що їхній повітряний простір тимчасово закрито.
Журналісти Reuters кажуть, що стали свідками кількох перехоплень іранських ракет у повітряному просторі Йорданії.
Іран заявляє про десятки ракет, випущених по Ізраїлю
Іранська революційна гвардія каже, що вони запустили десятки ракет у бік Ізраїлю.
Іранці також попередили, що якщо Ізраїль помститься, відповідь Тегерана буде "більш нищівною та руйнівною", повідомляє державне телебачення Ірану.
Ракетний обстріл Ізраїлю триває
ЦАХАЛ заявляє, що ракетний обстріл з боку Ірану триває.
Просимо вас залишатися в безпечній зоні до подальшого розпорядження,
— йдеться у заяві військових.
Вони наголосили, що вибухи, які чути по всій країні, є перехопленнями або ударами снарядів.
Обстріл Ізраїлю з боку Ірану: дивіться відео
У Тель-Авіві, поблизу Мертвого моря, на півдні та в регіоні Шарон, повідомлялося про численні місця падіння осколків або ракет.
Маген Девід Адом каже, що наразі немає повідомлень про травми. Елі Бін, голова MDA, каже, що випущено сотні ракет, але поки що немає повідомлень про постраждалих.
Білий дім скликає термінову нараду через атаку Ізраїлю
У Білому домі стверджують, що президент США Джо Байден сьогодні вранці скликав зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс та їхніми радниками з національної безпеки, щоб обговорити те, що було на той момент неминучою атакою Ірану на Ізраїль.
Заява Білого дому опублікована після того, як атака вже почалася.
Було переглянуто статус підготовки США, щоб допомогти Ізраїлю захищатися від атак і захистити персонал США в регіоні,
– йдеться в заяві Білого дому.
Який вигляд мали пуски ракет з Ірану
Пуски ракет з Ірану по Ізраїлю: дивіться відео
Іран пускає повітряні цілі по Ізраїлю: дивіться відео
Іранська атака і цілі у небі: дивіться відео
Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет
Через ракетний удар Ірану по всьому Ізраїлю продовжують лунати сирени. Деякі ЗМІ в Ізраїлі повідомляють, що під час атаки було запущено понад 100 ракет.
На кадрах видно перехоплення та падіння осколків над Ізраїлем.
Атака Ізраїлю з боку Ірану / Відео з акаунту Емануеля Фабіана з соцмережі Х
ЦАХАЛ попередив про масовану атаку з Ірану
По всьому Ізраїлю звучать сирени, які попереджають про загрозу атаки. ЦАХАЛ стверджує, що балістичні ракети були запущені з Ірану по Ізраїлю.
У центральній і південній частині Ізраїлю лунають сирени.