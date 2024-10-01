20:24, 1 жовтня

Повідомляється про лише двох поранених в Ізраїлі під час ракетного удару Ірану по країні, каже Маген Девід Адом.

Служба швидкої допомоги каже, що надала допомогу лише двом людям, які зазнали легких осколкових поранень в Тель-Авіві.

Також є люди, які зазнали незначних травм після падіння під час бігу в пошуках укриття та гостру тривогу, додає MDA.