Про це повідомляє Sky News. У виданні зауважили, що дії Ізраїлю націлені на кардинальну зміну співвідношення сил у регіоні.

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Що може стати наступною ціллю Ізраїля

У виданні вважають, що в умовах масштабної атаки на ісламські угруповання Ізраїль може вважати ядерні об'єкти Ірану наступною найбільшою загрозою.

Негласні правила, які раніше стримували прямі удари Ізраїлю по Ірану, були порушені після ліквідації лідера "Хезболли" в Лівані, значних втрат ХАМАСу в Секторі Газа та серйозних авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зараз ізраїльські сили готуються до можливого наземного вторгнення в Ліван, прагнучи завдати тривалої шкоди "Хезболлі" – найбільшій воєнізованій силі в регіоні та важливому "страховому полісу" Ірану.

Швидкість і інтенсивність подій ускладнюють прогнозування майбутнього. Однак основним завданням для Ірану стане спроба відновити свої сили стримування, хоча, можливо, вже занадто пізно.

Де міг прорахуватися Тегеран

У виданні зазначають, що дії Ізраїлю спрямовані на досягнення кардинальної зміни співвідношення сил у регіоні, де "вісь опору" Тегерана – збройні угруповання, що фінансуються, озброюються та навчаються Іраном і діють в його інтересах – стали надзвичайно сильними.

Метью Севілл, директор військових наук Королівського інституту об'єднаних служб, вважає, що Іран має репутацію країни, яка обережно планує свої операції, щоб уникнути ескалації та прямого конфлікту з Ізраїлем. Проте, на думку аналітика, "Тегеран погано прорахував, на який ризик ізраїльтяни, – і зокрема Нетаньягу, – готові піти після 7 жовтня, враховуючи шок, який викликав в Ізраїлі, і рівень загрози, яку він створив".

Так звана вісь опору має стати стримуючим фактором для нападів на Іран. Але Іран, ймовірно, не ризикне розпочати пряму війну від імені своїх партнерів,

– зазначив Севілл.

Видання зазначило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу постійно попереджає про загрозу, яку Тегеран представляє для його країни. Зокрема, йдеться про наміри Ірану здобути ядерну зброю – крок, якого Ізраїль не може допустити.

"У минулому розрахунки Ізраїлю та його найближчого союзника США щодо Ірану ґрунтувалися на розумінні того, що прямий напад може призвести до того, що "Хезболла" на захист Ірану випустить смертоносні ракетні залпи в ізраїльському напрямку", – пише видання.

Як на дії Ізраїлю реагує Іран

Вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії спровокувало нові очікування помсти, які досі не виправдалися. Мовчання Ірану, ймовірно, спонукало Ізраїль до подальшого перетворення червоних ліній, впритул до знищення лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян засудив ізраїльські атаки на "Хезболлу", ХАМАС і хуситів та пообіцяв, от тільки не вказав, в який спосіб.

Ми не можемо прийняти такі дії, і вони не залишаться без відповіді,

– заявив він.

Тегеранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) володіє потужним ракетним арсеналом, вдосконаленим новими технологіями та можливостями від Росії.

Це свідчить про те, що будь-яка пряма конфронтація стане катастрофічною для регіону – те, що Іран та Ізраїль добре усвідомлюють, ухвалюючи рішення про заходи у відповідь і контрзаходи.

"Сполучені Штати дедалі більше стурбовані тим, що буде далі, якщо заклики до припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", а також Ізраїлем і ХАМАСом надалі залишатимуться непочутими. Близький Схід вже майже рік перебуває на межі тотальної війни, але зараз, безумовно, найнебезпечніший момент", – пише видання.