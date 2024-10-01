30 вересня Іран оголосив про початок обмеженої "наземної операції" в Лівані. Було завдано удари по стратегічних об'єктах, зокрема атаковано Бейрут.

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Нічна атака на Дамаск

Як повідомляє міністерство оборони Сирії близько 2 години ночі за місцевим часом з напрямку Голанських висот ізраїльські військові завдали удар по Дамаску за допомогою безпілотників і літаків.

Сирійці переконують, що їхня ППО перехопила більшість ворожих дронів та ракет.

Водночас вони заявляють про загибель 3 цивільних, а також 9 поранених. Зазначається, що серед жертв удару по Дамаску – відома у країні телеведуча Сафа Ахмед.

Головне управління радіо та телебачення (Сирії – 24 Канал) оголошує про смерть ведучої Сафи Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії проти столиці країни Дамаска,

– йдеться у повідомленні відомства.

Відео, опубліковані в соціальних мережах і геолоковані CNN, показують, що вибух стався поруч із будівлею Syria Telecom, на захід від військового аеропорту міста. На додаткових відео, геолокованих CNN, видно автомобіль у вогні після вибуху.

Приліт у Дамаску / Фото соцмережі

Як повідомляють ЗМІ, ізраїльський авіаудар по Дамаску був спрямований на зустріч між лідерами Хезболли та Корпуса вартових Ісламської революції. Снаряд потрапив в автомобіль біля посольства Ірану.

Наразі невідомо, де саме загинули телеведуча та інші двоє осіб.

Від коментарів ізраїльські військові відмовилися.

CNN зазначає, що й раніше Ізраїль з перервами завдавав авіаударів по Сирії після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, але зазвичай не оголошував про свою причетність до цих атак.