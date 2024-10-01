Про це повідомляє CNN. У мережі також публікують кадри з потужними вибухами у столиці Лівану.
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Ізраїль міг завдати ударів по Бейруту
Як пишуть у ЗМІ, Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив "наступну фазу" операції проти "Хезболли". Це відбулося напередодні очікуваного наземного вторгнення на територію Лівану.
Ізраїль також проінформував США про "низку операцій" на території Лівану. Нині у мережі повідомляють, що військово-повітряні сили ЦАХАЛ бомбардують південні передмістя Бейрута.
У мережі публікують кадри з потужними вибухами. Однак наразі офіційних коментарів немає.
Вибух у Бейруті: дивіться відео
У мережі також пишуть, що спалахнули пожежі. На одному з опублікованих відео видно, що густий стовп диму вже розтягнувся на десятки метрів.
Стовп диму у столиці Лівану: дивіться відео
Вибухи та дим у Бейруті: дивіться відео
Раніше Ізраїль створив закриту військову зону біля кордону з Ліваном. Мовиться про північні прикордонні громади Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі.