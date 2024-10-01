Об этом сообщает CNN. В сети также публикуют кадры с мощными взрывами в столице Ливана.

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Израиль мог нанести удары по Бейруту

Как пишут в СМИ, Кабинет министров безопасности Израиля одобрил "следующую фазу" операции против "Хезболлы". Это произошло накануне ожидаемого наземного вторжения на территорию Ливана.

Израиль также проинформировал США о "ряде операций" на территории Ливана. Сейчас в сети сообщают, что военно-воздушные силы ЦАХАЛ бомбардируют южные пригороды Бейрута.

В сети публикуют кадры с мощными взрывами. Однако пока официальных комментариев нет.

Взрыв в Бейруте: смотрите видео

В сети также пишут, что вспыхнули пожары. На одном из опубликованных видео видно, что густой столб дыма уже растянулся на десятки метров.

Столб дыма в столице Ливана: смотрите видео

Взрывы и дым в Бейруте: смотрите видео

Ранее Израиль создал закрытую военную зону у границы с Ливаном. Речь идет о северных пограничных общинах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.