30 сентября Иран объявил о начале ограниченной "наземной операции" в Ливане. Были нанесены удары по стратегическим объектам, в частности атакован Бейрут.

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Ночная атака на Дамаск

Как сообщает министерство обороны Сирии около 2 часов ночи по местному времени с направления Голанских высот израильские военные нанесли удар по Дамаску с помощью беспилотников и самолетов.

Сирийцы убеждают, что их ПВО перехватила большинство вражеских дронов и ракет.

В то же время они заявляют о гибели 3 гражданских, а также 9 раненых. Отмечается, что среди жертв удара по Дамаску – известная в стране телеведущая Сафа Ахмед.

Главное управление радио и телевидения (Сирии – 24 Канал) объявляет о смерти ведущей Сафы Ахмед как мученицы после вероломной израильской агрессии против столицы страны Дамаска,

– говорится в сообщении ведомства.

Видео, опубликованные в социальных сетях и геолоцированные CNN, показывают, что взрыв произошел рядом со зданием Syria Telecom, расположеного на запад от военного аэропорта города. На дополнительных видео, геолоцированных CNN, видно автомобиль в огне после взрыва.

Прилет в Дамаске / Фото соцсети

Как сообщают СМИ, израильский авиаудар по Дамаску был направлен на встречу между лидерами Хезболлы и Корпуса стражей Исламской революции. Снаряд попал в автомобиль возле посольства Ирана.

Пока неизвестно, где именно погибли телеведущая и другие два человека.

От комментариев израильские военные отказались.

CNN отмечает, что и раньше Израиль с перерывами наносил авиаудары по Сирии после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, но обычно не объявлял о своей причастности к этим атакам.