Об этом сообщает Sky News. В издании отметили, что действия Израиля нацелены на кардинальное изменение соотношения сил в регионе.

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Что может стать следующей целью Израиля

В издании считают, что в условиях масштабной атаки на исламские группировки Израиль может считать ядерные объекты Ирана следующей самой большой угрозой.

Негласные правила, которые ранее сдерживали прямые удары Израиля по Ирану, были нарушены после ликвидации лидера "Хезболлы" в Ливане, значительных потерь ХАМАСа в Секторе Газа и серьезных авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

Сейчас израильские силы готовятся к возможному наземному вторжению в Ливан, стремясь нанести длительный ущерб "Хезболле" – крупнейшей военизированной силе в регионе и важному "страховому полису" Ирана.

Скорость и интенсивность событий затрудняют прогнозирование будущего. Однако основной задачей для Ирана станет попытка восстановить свои силы сдерживания, хотя, возможно, уже слишком поздно.

Где мог просчитаться Тегеран

В издании отмечают, что действия Израиля направлены на достижение кардинального изменения соотношения сил в регионе, где "ось сопротивления" Тегерана – вооруженные группировки, финансируемые, вооружаются и обучаются Ираном и действуют в его интересах – стали чрезвычайно сильными.

Мэтью Сэвилл, директор военных наук Королевского института объединенных служб, считает, что Иран имеет репутацию страны, которая осторожно планирует свои операции, чтобы избежать эскалации и прямого конфликта с Израилем. Однако, по мнению аналитика, "Тегеран плохо просчитал, на какой риск израильтяне, – и в частности Нетаньяху, – готовы пойти после 7 октября, учитывая шок, который вызвал в Израиле, и уровень угрозы, которую он создал".

Так называемая ось сопротивления должна стать сдерживающим фактором для нападений на Иран. Но Иран, вероятно, не рискнет начать прямую войну от имени своих партнеров,

– отметил Сэвилл.

Издание отметило, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху постоянно предупреждает об угрозе, которую Тегеран представляет для его страны. В частности, речь идет о намерениях Ирана получить ядерное оружие – шаг, которого Израиль не может допустить.

"В прошлом расчеты Израиля и его ближайшего союзника США в отношении Ирана основывались на понимании того, что прямое нападение может привести к тому, что "Хезболла" в защиту Ирана выпустит смертоносные ракетные залпы в израильском направлении", – пишет издание.

Как на действия Израиля реагирует Иран

Убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании спровоцировало новые ожидания мести, которые до сих пор не оправдались. Молчание Ирана, вероятно, побудило Израиль к дальнейшему преобразованию красных линий, вплотную к уничтожению лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян осудил израильские атаки на "Хезболлу", ХАМАС и хуситов и пообещал, вот только не указал, каким образом.

Мы не можем принять такие действия, и они не останутся без ответа,

– заявил он.

Тегеранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладает мощным ракетным арсеналом, усовершенствованным новыми технологиями и возможностями от России.

Это свидетельствует о том, что любая прямая конфронтация станет катастрофической для региона – то, что Иран и Израиль хорошо осознают, принимая решение об ответных и контрмерах.

"Соединенные Штаты все больше обеспокоены тем, что будет дальше, если призывы к прекращению огня между Израилем и "Хезболлой", а также Израилем и ХАМАСом в дальнейшем будут оставаться неуслышанными. Ближний Восток уже почти год находится на грани тотальной войны, но сейчас, безусловно, самый опасный момент", – пишет издание.