Об атаке сообщили Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ). Для удара были использованы дроны-камикадзе "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T", именно эта модель является основным беспилотником "Хезболлы".

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"Хезболла" атаковала Израиль дронами

По предварительным результатам расследования, боевики "Хезболлы" запустили два беспилотника, которые вошли в воздушное пространство Израиля с моря.

Один БпЛА удалось сбить у побережья к северу от Хайфы. Второй дрон преследовали самолеты и вертолеты ЦАХАЛ, однако он исчез с радаров.

Во время инцидента погибли четверо солдат ЦАХАЛ, еще семеро получили тяжелые ранения. Их семьи были уведомлены, и их имена будут обнародованы позже,

– говорится в заявлении Сил обороны Израиля.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка. Военные также призвали воздерживаться от распространения слухов и имен пострадавших и с уважением относиться к семьям.

Израильские СМИ сообщали о 67 пострадавших в результате удара.

К слову, ранее стало известно, что танки ЦАХАЛ ворвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане. В Израиле заявляют, что "Хезболла" использует близость миротворцев для защиты.