Про атаку повідомили Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Для удару були використані дрони-камікадзе "Mirsad", відомі в Ірані як "Ababil-T", саме ця модель є основним безпілотником "Хезболли".

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"Хезболла" атакувала Ізраїль дронами

За попередніми результатами розслідування, бойовики "Хезболли" запустили два безпілотники, які увійшли в повітряний простір Ізраїлю з моря.

Один БпЛА вдалося збити біля узбережжя на північ від Хайфи. Другий дрон переслідували літаки та гелікоптери ЦАХАЛ, однак він зник з радарів.

Під час інциденту загинули четверо солдатів ЦАХАЛ, ще семеро отримали важкі поранення. Їхні сім'ї були повідомлені, і їхні імена будуть оприлюднені пізніше,

– йдеться в заяві Сил оборони Ізраїлю.

Зазначається, що за фактом події проводиться перевірка. Військові також закликали утримуватися від розповсюдження чуток й імен постраждалих та з повагою ставитися до родин.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли про 67 постраждалих внаслідок удару.

До слова, раніше стало відомо, що танки ЦАХАЛ увірвалися на територію бази миротворців ООН у Лівані. В Ізраїлі заявляють, що "Хезболла" використовує близькість миротворців для захисту.