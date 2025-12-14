Об этом в интервью 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив о ситуации вокруг Израиля и сравнив ее с тем, что сейчас американская сторона предлагает Украине в рамках "мирного плана".

Трамп завышает свою роль миротворца

Сегодня Трампу нужно, чтобы украинская армия отступила из Донецкой области. То есть то, что Россия не смогла захватить, США предлагают Украине ей просто отдать. Политтехнолог подчеркнул, что в этой ситуации лидер Соединенных Штатов работает на стороне Путина.

"Знает ли он, что война возобновится уже на следующий день после этого? Если на минуту задумается, то догадается. Потому что ни одно его мирное соглашение ничем не завершилось, например, война между Таиландом и Камбоджей возобновилась. Таиландский премьер-министр сказал, что он просто не помнит, что в присутствии Трампа заключал мирное соглашение", – озвучил Шейтельман.

Еще один яркий пример – соглашение между Израилем и ХАМАС. Там тоже был 21 пункт. Стороны долго спорили, спецпосланник президента США Уиткофф занимался этим вопросом длительный период.

Тогда соглашение сократили до 20 пунктов, но, как отметил политтехнолог, из них выполнены только два. Они касались возвращения со стороны ХАМАС израильских заложников, а со стороны войск Израиля отступления из центра Сектора Газа. Шейтельман отметил, что на самом деле там не было никакого соглашения. Все эти долгие месяцы Израиль постепенно захватывал, проверял, уничтожал боевиков ХАМАС. Все, что у них оставалось – их "гнездо" в городе Газа.

Сначала Израиль его не трогал, надеясь, что боевики отдадут заложников под угрозой входа в город Газа израильской армии. ХАМАС не сдался и туда вошли израильские войска. Это немаленький город, захватить его – дело не одного дня, они начали сжимать его в кольцо.

Тогда у боевиков был такой выбор: либо умереть, борясь до конца; или отдать заложников. Они выторговали, что за это Израиль выведет свои войска.

"Конечно, боевики понимали, что Израиль туда потом может привести свои войска за один день. У них не было другого выбора с военной точки зрения, они согласились на это. Здесь никакой весомой роли Трамп не сыграл, эта роль принадлежит армии Израиля, премьеру Нетаньяху, они довели свою операцию до конца, хотя это было трудно из-за противостояния мирового сообщества, санкции", – объяснил Шейтельман.

По словам политтехнолога, все остальные 20 пунктов мирного соглашения выполнены не были. Он напомнил, что там указывалось о том, что богатые страны Персидского залива будут финансировать в Газе строительные работы (хотя там нет подписей этих государств), что будет создан денежный фонд для восстановления города, но этого не произошло.

Шейтельман поделился, что на днях общался с журналистами израильского телевидения, которые спросили у него, почему Украина не соглашается на "мирный план" США. Он привел аналогию, вспоминая события, которые были на примере Израиля и ХАМАС.

"Представим, что когда ХАМАС удерживал тогда 20 израильских заложников, Трамп предложил бы Израилю другую сделку. Зная, что ХАМАС хочет уничтожить Израиль, он был бы согласен всех не убивать, но при условии, если ему дали бы еще 100 человек. Украине предлагается именно это. Россия захватила определенную часть территории, хочет убить всех и захватить всю Украину, при этом нам предлагается отдать ей свою часть", – озвучил Шейтельман.

