Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что такое предложение является ловушкой и не будет означать завершение войны. Он пояснил, что Кремль попытается закрепить контроль над территорией и впоследствии будет выдвигать новые требования.

Смотрите также Под Покровском ВСУ крушат колонны РФ: Свитан спрогнозировал, когда иссякнут резервы врага

Что означает "демилитаризованная зона" в Донбассе по версии Кремля?

Идею "демилитаризованной зоны" в России подают так, чтобы украинские войска вышли, а российский контроль остался. Помощник Путина Юрий Ушаков якобы соглашается на зону без войск, но сразу определяет, кто именно там останется. Это, по мнению политолога, меняет суть предложения.

Он якобы подтверждает, что готовы на демилитаризованную зону. Но говорит, что там будет российская полиция и российская Росгвардия,

– подчеркнул Фесенко.

Он обратил внимание, что "Росгвардия" не выглядит принципиально другим инструментом, если имеет вооружение и технику. Поэтому формула "без армии" может быть лишь юридической ширмой.

Напомним, что в Кремле заявили, что в потенциально демилитаризованной зоне на Донбассе могут отсутствовать как российские, так и украинские войска. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что порядок там должны обеспечивать Росгвардия и полиция, а Москва и в дальнейшем считает Донбасс своей территорией.

В реальности это не дает гарантий, что зона действительно будет нейтральной.

Чем российская Росгвардия, у которой есть и бронетехника, принципиально отличается от Вооруженных сил России? Вопрос открытый,

– сказал политолог.

В этом же контексте прозвучало и объяснение, почему Кремль пытается подать Донбасс как "свою территорию". Речь идет об аргументе, что это якобы записано в российской конституции. Именно такую рамку Москва может использовать, чтобы закрепить контроль и продолжить давление.

После Донбасса Москва выдвинет новые требования о Херсоне и Запорожье

Вывод войск с Донбасса в этой логике подают как быстрое решение, но на самом деле речь идет о временном перемирии. После паузы переговоры будут продолжаться, и тогда, по оценке политолога, появятся новые ультиматумы. Среди них он назвал требования по Херсону и Запорожью, которые Россия также хочет получить.

Вот если украинские войска выйдут из Донбасса, якобы война закончится. Нет, это перемирие, а потом нам выдвинут новые ультиматумы,

– подчеркнул Фесенко.

Отдельно прозвучало требование более широкого международного "признания" аннексий. Он отметил, что Москва стремится, чтобы юридически признали не часть оккупированных регионов, а все пять. Это подается как компромисс, но в результате превращается в последовательность уступок.

И где здесь компромисс? Нет, это сплошные уступки России,

– сказал политолог.

В такой модели риск возобновления боевых действий никуда не исчезает. Наоборот, угроза новой эскалации становится инструментом давления на переговорах. Именно поэтому идея "выйти из Донбасса, чтобы закончить войну" не работает.

США повторяют ошибку Минских договоренностей

Политолог также сравнил нынешнюю логику переговоров с тем, как в свое время зашли в тупик Минские договоренности. Украина тогда исходила из последовательности "сначала безопасность и прекращение огня, потом политика". Россия, наоборот, требовала сначала политических решений, а уже после этого говорила о тишине.

Российская сторона ставила вопрос наоборот. Сначала политические вопросы и только после этого прекращение огня,

– сказал Фесенко.

Он отметил, что сейчас снова пытаются продвинуть похожую схему: сначала уступки и вывод, а только потом обещание временного прекращения огня. На этом фоне он не видит реальной готовности Кремля останавливать войну и называет предложенную конструкцию ловушкой.

То, что предлагается, – это ловушка. Я не вижу реальной готовности России прекратить войну,

– подчеркнул политолог.

Также прозвучал тезис о тактической переговорной игре Кремля с США. Москва демонстрирует "готовность договариваться", но одновременно пытается спровоцировать напряжение в отношениях Украины с Соединенными Штатами. Цель – чтобы Вашингтон давил на Киев и заставлял выполнять российские требования.

Мирный план и переговоры: последние новости