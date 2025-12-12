Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в течение первой половины 2025 года оккупанты взяли своеобразную оперативную паузу на фронте. Они накапливали ресурсы, которые уже фактически полностью использовали.

Чего ожидать дальше на фронте?

Как отметил Свитан, ближе к сентябрю оккупанты усилили свое наступление на фронте. И похоже на то, что они уже используют свои стратегические резервы в бою.

Вполне вероятно, что совсем скоро российские оккупанты снова возьмут оперативную паузу на фронте. На некоторых направлениях наступление будет активным, но на других боевые действия несколько замедлятся.

Сейчас они будут максимально использовать все силы и средства перед стратегической паузой. Поэтому и слышим много информации о Волчанск, Северск, Константиновку, Гуляйполе. Российские оккупанты пробуют захватить города, чтобы зафиксировать определенную линию соприкосновения, чтобы планировать дальнейшие наступательные операции,

– сказал Свитан.

