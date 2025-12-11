Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что несмотря на сложную ситуацию, украинские подразделения ДШВ, морпехи и штурмовики ведут маневровую оборону на обустроенных рубежах, сохраняя жизнь бойцов путем тактических отступлений от отдельных населенных пунктов.
Что стоит за тактическими отступлениями ВСУ под Мирноградом?
Украинские силы отошли из пяти населенных пунктов к югу от Мирнограда: Сухой Яр, Лысовка, Рог, Гнатовка и Новопавловка, что подтвердило командование ДШВ. Россияне уже заняли эти населенные пункты и продолжают наращивать силы.
Морпехи и штурмовики пытаются создать логистический коридор через села Ровно и Светлое для подвоза боеприпасов, поскольку сейчас поставки осуществляется только дронами. Севернее Покровска, в Родинском, подразделения НГУ и ДШВ сдерживают натиск россиян.
"Они выполняют феноменально тяжелую работу и доказывают, что захватить Покровское направление – не так просто. Российская армия стесывает там невероятное количество личного состава. То есть через две недели после заявления Путина о якобы захвате Покровска Россия вынуждена подтягивать резервы", – отметил Ткачук.
По данным 7-го корпуса ДШВ, в Покровско-Мирноградскую агломерацию перебрасывают элитную 76-ю Псковскую десантно-штурмовую дивизию. Неизвестно, на каких участках будет применена эта дивизия, что усложняет оборону города.
Ситуация сверхсложная, но тактические отступления от отдельных населенных пунктов является правильным решением, поскольку сохраняют жизни бойцов и предотвращают их окружение,
– подытожил Ткачук.
Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?
- Бойцы штурмового полка "Скала" установили украинский флаг в центре Покровска. Несмотря на российские заявления, Украина и в дальнейшем отстаивает свои территории и продолжает борьбу.
- За минувшие сутки на направлении Покровск – Мирноград произошло 49 российских штурмов. Украинские защитники уничтожили 3 бронемашины, более 10 единиц техники, 11 БпЛА и ликвидировали почти 200 оккупантов.
- Российские войска атакуют малыми пехотными группами, используют бронетехнику и авиацию; в Мирнограде зафиксировано 20 ударов управляемыми авиабомбами.