Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 12 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В конце ноября Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Воины попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК россиян. Вследствие этого были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.

В начале декабря подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду объектов врага на временно оккупированных территориях Украины, среди которых склад боеприпасов, склад БпЛА российских оккупантов и не только.