Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 12 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Наприкінці листопада Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за 3 дні. Воїни поцілили одразу в 3 дороговартісні ЗРК росіян. Внаслідок цього було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.

На початку грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України, серед яких склад боєприпасів, склад БпЛА російських окупантів і не тільки.