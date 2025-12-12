Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 12 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб,
  • танків – 11 406 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 705 (+6);
  • артилерійських систем – 35 008 (+16);
  • РСЗВ – 1 566 (+2);
  • засобів ППО – 1 256 (+3);
  • літаків – 432 (+1);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253);
  • крилатих ракет – 4 060 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 614 (+107);
  • спеціальної техніки – 4 024 (+2).


Втрати ворога на 12 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Наприкінці листопада Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за 3 дні. Воїни поцілили одразу в 3 дороговартісні ЗРК росіян. Внаслідок цього було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.

  • На початку грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України, серед яких склад боєприпасів, склад БпЛА російських окупантів і не тільки.

  • У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого тіньового флоту Росії, інформували джерела 24 Каналу в СБУ.