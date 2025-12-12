Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що упродовж першої половини 2025 року окупанти взяли своєрідну оперативну паузу на фронті. Вони накопичували ресурси, які вже фактично повністю використали.

До теми Росія стягнула чверть своїх сил: майор ЗСУ чесно розповів про ситуацію у Покровську й Мирнограді

Чого очікувати далі на фронті?

Як наголосив Світан, ближче до вересня окупанти посилили свій наступ на фронті. І схоже на те, що вони вже використовують свої стратегічні резерви в бою.

Цілком ймовірно, що зовсім скоро російські окупанти знову візьмуть оперативну паузу на фронті. На деяких напрямках наступ буде активним, але на інших бойові дії дещо сповільняться.

Зараз вони будуть максимально використовувати усі сили та засоби перед стратегічною паузою. Тому й чуємо багато інформації про Вовчанськ, Сіверськ, Костянтинівку, Гуляйполе. Російські окупанти пробують захопити міста, щоб зафіксувати певну лінію зіткнення, аби планувати подальші наступальні операції,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Сили оборони оприлюднили відео, як вони знищували колону ворога під Покровськом.

Втрати Росії на фронті: коротко