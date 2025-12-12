Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Не только суверенитет Украины: какие 7 пунктов мирного плана категорически отклонил Лавров

Станет ли Украина членом Евросоюза?

В проекте мирного плана, который сейчас согласовывают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя, указана дата – 1 января 2027 года. По словам журналистов, такие сроки являются чрезвычайно быстрыми, ведь Украина еще не завершила ни одного из 36 этапов сложного процесса вступления.

Это решение также может существенно изменить процедуру, ведь потребует пересмотра всего процесса со стороны Европейского Союза.

Политики, которые поддерживают вступление Украины в ЕС, утверждают, что включение этого пункта в мирное соглашение сделало бы решение фактически необратимым, ведь Брюссель не рискнул бы сорвать переговорный процесс, выступив против ускорения интеграции.

Поддержка США также означала бы, что президент Дональд Трамп мог бы заставить премьера Венгрии Виктора Орбана, который до сих пор блокирует процесс вступления Украины, снять свое вето и позволить Киеву перейти к процессу политического утверждения.

Важно! 11 декабря также стало известно, что Украине передали так называемую переговорную позицию Европейского Союза по трем кластерам. Она должна стать основой для дальнейшей технической работы.

Мирный план и переговоры: последние новости