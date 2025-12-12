Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Читайте также Не только суверенитет Украины: какие 7 пунктов мирного плана категорически отклонил Лавров
Станет ли Украина членом Евросоюза?
В проекте мирного плана, который сейчас согласовывают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя, указана дата – 1 января 2027 года. По словам журналистов, такие сроки являются чрезвычайно быстрыми, ведь Украина еще не завершила ни одного из 36 этапов сложного процесса вступления.
Это решение также может существенно изменить процедуру, ведь потребует пересмотра всего процесса со стороны Европейского Союза.
Политики, которые поддерживают вступление Украины в ЕС, утверждают, что включение этого пункта в мирное соглашение сделало бы решение фактически необратимым, ведь Брюссель не рискнул бы сорвать переговорный процесс, выступив против ускорения интеграции.
Поддержка США также означала бы, что президент Дональд Трамп мог бы заставить премьера Венгрии Виктора Орбана, который до сих пор блокирует процесс вступления Украины, снять свое вето и позволить Киеву перейти к процессу политического утверждения.
Важно! 11 декабря также стало известно, что Украине передали так называемую переговорную позицию Европейского Союза по трем кластерам. Она должна стать основой для дальнейшей технической работы.
Мирный план и переговоры: последние новости
После обсуждения с россиянами США обновили мирный план. Впоследствии Украина передала свою реакцию на него: к разработке документа-ответа присоединились и европейцы.
Сейчас основными "камнями преткновения" являются контроль над Донбассом и ЗАЭС. В частности, Соединенные Штаты предлагают формат так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе. Однако этот вариант имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.
Помощник Путина Юрий Ушаков допустил отвод российских войск из потенциально демилитаризованной зоны на Донбассе. В то же время он заявил, что там должны действовать Росгвардия и полиция.