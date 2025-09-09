Серед нього є загиблі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Israeli Channel 12 та Clash Report.

Що відомо про вибухи в Катарі 9 вересня?

Головною ціллю ізраїльського нападу був головний перемовник ХАМАСу Халіль аль-Хайя. За попередніми даними, він якраз брав участь у переговорах, де розглядали ідею Дональда Трампа щодо припинення вогню.

Також нібито загинули ще 3 високопоставлених члени руху.

Зверніть увагу! Халед Машаль, голова політбюро ХАМАСу, ймовірно, не був присутній на зустрічі й не загинув. Окрім того, в організації заперечують наявність жертв – усі політики буцімто вижили після спроби ізраїльського замаху.

Вибухи в Катарі: дивіться відео

Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку. Там зазначили, що вжили "заходів для зменшення шкоди цивільному населенню", зокрема йдеться про високоточні боєприпаси й додаткову розвідку.

Натомість у МЗС Катару засудили удар, назвавши його "кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм", а також "серйозною загрозою безпеці місцевих жителів". Країна підняла в повітря власну авіацію.

Над столицею здіймається дим: дивіться відео