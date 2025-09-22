За разгон протестующих взялась полиция, в частности в Милане она это делала с применением слезоточивого газа. Между тем в силовиков летели камни со стороны участников акции протеста, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как проходят протесты в Италии?

Кроме Милана, протесты рабочих прошли в Генуе и Ливорно, где портовые рабочие блокировали дороги против возможной транспортировки оружия или его поставки в Израиль.

В Болонье тоже сотни людей перекрыли улицы.

В целом десятки тысяч протестующих вышли в поддержку палестинцев в более 80 городах страны. Остановил работу общественный транспорт, железная дорога, школы, порты и ряд других государственных служб.

Протесты в Италии: смотрите видео

Кроме, призыва прекратить поток оружия в Израиль через итальянские порты, люди также требовали, чтобы итальянское правительство присоединилось к другим странам, которые уже признали палестинское государство.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони находится под давлением, чтобы объявить об официальном признании государства Палестина после того, как Великобритания, Австралия, Канада и Португалия сделали это вчера, усиливая давление на Израиль из-за его кампании в Газе,

– отмечают в CNN.

Протестующие возмущаются, что "больше невозможно", чтобы Израиль "мог делать то, что он делает в Палестине".

"Это действительно позорно, неслыханно и больше невозможно. Слава Богу, что все эти люди здесь; это означает, что есть еще сердце, душа и человечность, способны решать определенные вещи", – сказал один из участников забастовки.

Признание Палестины: последние новости