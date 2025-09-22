За розгін протестувальників взялася поліція, зокрема у Мілані вона це робила із застосуванням сльозогінного газу. Тим часом у силовиків летіло каміння із боку учасників акції протесту, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Навіщо Британія і Канада визнали Палестинську державу, як це робила Україна і чому все так складно

Як проходять протести в Італії?

Окрім Мілану, протести робітників пройшли у Генуї та Ліворно, де портові робітники блокували дороги проти можливого транспортування зброї чи її постачання до Ізраїлю.

У Болоньї теж сотні людей перекрили вулиці.

Загалом десятки тисяч протестувальників вийшли на підтримку палестинців у понад 80 містах країні. Зупинив роботу громадський транспорт, залізниця, школи, порти та низка інших державних служб.

Протести в Італії: дивіться відео

Окрім, заклику припинити потік зброї до Ізраїлю через італійські порти, люди також вимагали, щоб італійський уряд приєднався до інших країн, які уже визнали палестинську державу.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні перебуває під тиском, щоб оголосити про офіційне визнання держави Палестина після того, як Велика Британія, Австралія, Канада та Португалія зробили це вчора, посилюючи тиск на Ізраїль через його кампанію в Газі,

– зауважують у CNN.

Протестувальники обурюються, що "більше неможливо", щоб Ізраїль "міг робити те, що він робить у Палестині".

"Це справді ганебно, нечувано і більше неможливо. Слава Богу, що всі ці люди тут; це означає, що є ще серце, душа та людяність, здатні вирішувати певні речі", – сказав один з учасників страйку.

Протести в Італії: дивіться відео

Визнання Палестини: останні новини