Соответствующее заявление израильский премьер сделал на еженедельном заседании кабинета министров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

Как отреагировал Нетаньяху?

Беньямин Нетаньяху отметил, что встретится с американским президентом Дональдом Трампом после выступления в ООН. Он отметил, что там будет представлять объективную правду в "справедливой борьбе против сил зла".

Нам также придется бороться в ООН и на всех других аренах против фальшивой пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию Палестинского государства, что поставило бы под угрозу наше существование и стало бы абсурдным вознаграждением за террор,

– заявил он.

По его словам, страны, которые признают Палестинское государство на Генассамблее, только вознаградят террористические акты ХАМАС против Израиля. Он добавил, что международное сообщество "услышит об этом" уже в ближайшие дни.

О чем еще заявили в Израиле?

В свою очередь министр национальной безопасности, ультраправый лидер Итамар Бен Гвир, по данным издания, комментируя признание Палестинского государства некоторыми странами, призвал к аннексии части некоторых территорий.

Признание Великобританией, Канадой "палестинского" государства требует немедленных контрмер: немедленного применения суверенитета в Иудее и Самарии и полного уничтожения "палестинской" террористической власти. Я намерен подать предложение по применению суверенитета на будущее заседание правительства,

– подчеркнул он.

Израильский министр также сообщил о намерении подать предложение по применению суверенитета на следующем заседании кабинета министров, добавив, что "земля Израиля принадлежит исключительно народу Израиля".

Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию, предусматривающую создание двух государств в контексте израильско-палестинского конфликта. Нетаньяху категорически выступил против этого.

Что этому предшествовало?