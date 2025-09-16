Наземная операция началась вскоре после встречи премьера Израиля Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Трамп делал ставку на дружбу с двумя лидерами, но ошибся и опозорился, – WSJ

Израиль начал наступление на Газу: что известно?

Как пишет издание, в понедельник, 15 сентября, израильская армия начала наземную операцию в городе Газа. По словам правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью наступления является "ликвидация ХАМАС и оккупация города".

На днях авиация Израиля значительно усилила удары по городу. Десятки многоэтажек были уничтожены, поскольку считают, что их использовали в военных целях.

В то же время армия обороны Израиля призвала около миллиона жителей покинуть город и отправиться на юг в так называемые гуманитарные районы.

Несмотря на решимость правительства, руководители армии и спецслужб Израиля предостерегали от наземного наступления. Они предупреждали об угрозе жизни израильских заложников, большие потери среди военных и риск не справиться с ХАМАС.

По сообщению Axios, Вашингтон поддержал решение о вторжении, но призвал провести его быстро и завершить в кратчайшие сроки.

Удары Израиля по ХАМАС: последние новости