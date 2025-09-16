Наземная операция началась вскоре после встречи премьера Израиля Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.
Израиль начал наступление на Газу: что известно?
Как пишет издание, в понедельник, 15 сентября, израильская армия начала наземную операцию в городе Газа. По словам правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью наступления является "ликвидация ХАМАС и оккупация города".
На днях авиация Израиля значительно усилила удары по городу. Десятки многоэтажек были уничтожены, поскольку считают, что их использовали в военных целях.
В то же время армия обороны Израиля призвала около миллиона жителей покинуть город и отправиться на юг в так называемые гуманитарные районы.
Несмотря на решимость правительства, руководители армии и спецслужб Израиля предостерегали от наземного наступления. Они предупреждали об угрозе жизни израильских заложников, большие потери среди военных и риск не справиться с ХАМАС.
По сообщению Axios, Вашингтон поддержал решение о вторжении, но призвал провести его быстро и завершить в кратчайшие сроки.
Удары Израиля по ХАМАС: последние новости
9 сентября Израиль ударил по руководству ХАМАС в столице Катара. Там могли погибнуть высокопоставленные члены движения. Вероятной жертвой также стал главный переговорщик Халиль аль-Хайя.
В МИД Катара осудили атаку. Ее назвали как акт государственного терроризма. Также создали юридическую группу для правового ответа.
Кроме того, Дональд Трамп знал об ударе, но выразил обеспокоенность и заверил, что подобное больше не случится.