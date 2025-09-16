Наземна операція почалася невдовзі після зустрічі прем'єра Ізраїлю Нетаньягу з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.

Ізраїль розпочав наступ на Газу: що відомо?

Як пише видання, у понеділок, 15 вересня, ізраїльська армія розпочала наземну операцію в місті Газа. За словами уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, метою наступу є "ліквідація ХАМАС і окупація міста".

Днями авіація Ізраїлю значно посилила удари по місту. Десятки багатоповерхівок були знищені, оскільки вважають, що їх використовували у військових цілях.

Водночас армія оборони Ізраїлю закликала близько мільйона мешканців залишити місто та вирушити на південь у так звані гуманітарні райони.

Попри рішучість уряду, керівники армії та спецслужб Ізраїлю застерігали від наземного наступу. Вони попереджали про загрозу життю ізраїльських заручників, великі втрати серед військових та ризик не впоратись із ХАМАС.

За повідомленням Axios, Вашингтон підтримав рішення про вторгнення, але закликав провести його швидко й завершити у найкоротші терміни.

Удари Ізраїля по ХАМАС: останні новини