Як світ відреагував на удар по Катару 9 вересня?

Катар і ХАМАС

Влада Катару заявила, що не потерпить жодного порушення суверенітету країни, тож залишає за собою право реагувати на цей "відвертий напад" та "акт державного тероризму". Для підготовки відповіді там створили юридичну групу.

Безвідповідальна поведінка Ізраїлю не залишиться непоміченою… Ізраїль націлився на державу-посередника, роль якої визнають усі партнери,

– зазначили в МЗС Катару.

Тож після атаки Катар не веде переговори щодо врегулювання конфлікту в секторі Газа.

Водночас у ХАМАС заявили, що ізраїльський удар не змусить їх змінити свою позицію в переговорах. Натомість атака нібито доводить, що Беньямін Нетаньягу не хоче миру. Також палестинська організація спростувала чутки про смерть своїх лідерів.

США

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп був обізнаний про запланований удар і дав на нього свій дозвіл. Перед операцією спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф поінформував Катар.

Рішення про напад на Доху було прийняв прем'єр-міністр Нетаньягу, це не було моє рішення,

– наголосив американський президент.

Він нібито дуже переймається місцем проведення ізраїльської атаки. Трамп запевнив катарців, що подібне не повториться, та вважає, що інцидент може стати нагодою для встановлення миру.

Туреччина

Після інциденту президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Вони обговорили атаку на переговорну групу ХАМАСУ та можливі спільні заходи у відповідь.

Турецький лідер засудив дії Ізраїлю, заявивши, що це мало на меті поглибити регіональний конфлікт і порушило суверенітет Катару. Він висловив співчуття родичам загиблих і підтвердив підтримку від своєї країни.

