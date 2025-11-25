У чому суть звинувачення засновника Binance?

Чанпен Чжао та заснована ним криптовалютна біржа звинувачуються у свідомому наданні допомоги бойовим угрупованням, включаючи ХАМАС та "Хезболлу", повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Про це йдеться у скарзі, поданій до федерального суду США громадянами США, члени сімей яких були вбиті, покалічені або взяті в заручники під час нападу.

Binance та Чжао вже зіткнулися з окремим позовом у Нью-Йорку за звинуваченнями в тому, що вони "забезпечили механізм фінансування ХАМАС" у роки до нападу 7 жовтня 2023 року, який спровокував війну в Газі.

Адвокати компанії та Чжао у цій справі заявили суду, що "у стосунках між ХАМАС та Binance не було нічого особливого", і що звинувачення у фінансуванні тероризму були "відверто недостатніми".

Адвокати сімей, загиблих 7 жовтня, стверджують, що Binance сприяла транзакціям на криптовалютні гаманці, пов'язані з організаціями, що базуються в Газі, про які біржа знала мала б знати.

Вони стверджують, що Binance сприяла здійсненню транзакцій на суму понад 50 мільйонів доларів на рахунки, пов'язані з:

ХАМАС;

Корпусом вартових ісламської революції Ірану;

ліванським бойовим рухом "Хезболла";

Палестинським ісламським джихадом, ще одним угрупованням у Газі.

Вони також стверджують, що гаманці, якими керує сама Binance, "надіслали еквівалент понад 300 мільйонів доларів на визначені гаманці до атак і понад 115 мільйонів доларів після".

Binance забезпечила терористам та іншим злочинцям можливість безкарно вносити та перетасовувати величезні суми на біржі. На сьогоднішній день немає жодних ознак того, що Binance суттєво змінила свою основну бізнес-модель,

– стверджують адвокати позивачів.

У чому ще звинувачують Чанпена Чжао?