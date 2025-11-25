В чем суть обвинения основателя Binance?

Чанпен Чжао и основанная им криптовалютная биржа обвиняются в сознательном оказании помощи боевым группировкам, включая ХАМАС и "Хезболлу", сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

Об этом говорится в жалобе, поданной в федеральный суд США гражданами США, члены семей которых были убиты, покалечены или взяты в заложники во время нападения.

Binance и Чжао уже столкнулись с отдельным иском в Нью-Йорке по обвинениям в том, что они "обеспечили механизм финансирования ХАМАС" в годы до нападения 7 октября 2023 года, который спровоцировал войну в Газе.

Адвокаты компании и Чжао в этом деле заявили суду, что "в отношениях между ХАМАС и Binance не было ничего особенного", и что обвинения в финансировании терроризма были "откровенно недостаточными".

Адвокаты семей, погибших 7 октября, утверждают, что Binance способствовала транзакциям на криптовалютные кошельки, связанные с организациями, базирующимися в Газе, о которых биржа знала должна была знать.

Они утверждают, что Binance способствовала совершению транзакций на сумму более 50 миллионов долларов на счета, связанные с..:

ХАМАС;

Корпусом стражей исламской революции Ирана;

ливанским боевым движением "Хезболла";

Палестинским исламским джихадом, еще одной группировкой в Газе.

Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, "прислали эквивалент более 300 миллионов долларов на определенные кошельки до атак и более 115 миллионов долларов после".

Binance обеспечила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перетасовывать огромные суммы на бирже. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель,

– утверждают адвокаты истцов.

В чем еще обвиняют Чанпена Чжао?