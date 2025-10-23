Как новый пакет санкций ЕС ударит по России?

Главные ограничения от ЕС в финансовой сфере касаются криптовалют и банков России. Они не дадут мгновенного эффекта, однако усложнят обход предыдущих санкций и повлияют на сроки проведения закупок. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

ЕС считает, что россияне усилили использование криптовалюты для обхода санкций, поэтому в новом пакете предусмотрели меры для борьбы с этим.

Эксперт Андрей Шевчишин говорит, что введенные ограничения сделают избежание санкций сложнее, однако они касаются исключительно официальных и зарегистрированных европейских бирж, поэтому никак не влияют на другие.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Европейские компании не будут использовать в любых проявлениях эти криптовалюты, российский цифровой рубль, а соответственно россиянам нужно искать новые пути для того, чтобы обеспечить закупки, а это значительно расширяет цепочку операций. То есть нужно ехать в Турцию, на Ближний Восток, покупать там одно и переводить в другое. Это усложняет операцию, делает ее дороже на 10 – 20% и значительно расширяет ее по времени реализации.

Как россияне обходят санкции с помощью криптовалюты?

Для обхода санкций Россия использует стейблкоин А7А5, запущен в феврале 2025 года. Эта криптовалюта является стабильной и привязана к российскому рублю, а с ее помощью обеспечивают операции вне санкций.

По решению ЕС, использование этого стейблкоина блокируется, а санкционные ограничения вводят против ее разработчика и оператора платформы, где торгуются значительные ее объемы. Связанные с А7А5 транзакции запрещены по всему Европейскому Союзу.

В то же время ограничение криптовалютных услуг коснется не только компаний, но и населения России в целом.

Очень много покупают в Европе товаров, за которые рассчитываются криптовалютой. Физические лица формируют длинные цепочки оплаты, в частности криптовалютой. Сейчас это значительно усложняется. Ограничения же касаются всех россиян. Не только из санкционного списка. Конечно, будет переходный период, за который биржа должна сообщить своим участникам об изменении, чтобы россияне могли позакрывать счета и вывести криптовалюту,

– отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как санкции затронули российские банки?

В 19 пакет санкций попали восемь банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга, которые обходят ограничения ЕС. С ними запретили транзакции.

Пять российских банков получили аналогичные санкции. Речь идет об "Истине", "Земском банке", "Абсолют Банке", "МТС Банке" и "Альфа-Банке". Под запрет на транзакции подпали и четыре банка из Беларуси и Казахстана из-за их связи с российскими системами финансовых сообщений и платежей.

Альфа-банк – один из крупнейших частных банков России. Его сейчас вводят в санкционный список и выводят из возможности осуществления транзакций. Как и маленькие банки, например "МТС", "Абсолют банк", ведь их также использовали для обеспечения транзакций. Соответственно, по этим направлениям отрубаются "хвосты" и возможность их использования для обхода санкций,

– говорит Андрей Шевчишин.

В то же время ЕС запретил своим операторам работать с российской национальной системой платежных карт "Мир" и системой быстрых платежей. Также ограничения наложили на взаимодействие с организациями в девяти российских специальных экономических зонах. В них расположены предприятия, которые занимаются производством или разработкой товаров, способствующих России в ведении войны.

Будет ли моментальное влияние? Нет, не будет, потому что Россия все же адаптируется и имеет другие пути. Это значительно усложняет жизнь, однако для того, чтобы это сработало, нужно еще время и усиление санкций,

– заключает финансовый аналитик.

Какие санкции против России ввели в 19 пакете?

Новые санкции ограничивают Россию в сферах энергетики, финансов, военных технологий, а также дипломатии. О его окончательном утверждении объявили утром 23 октября. Под запретом оказались:

импорт российского сжиженного газа на рынки ЕС с 1 января 2027 года;

транзакции для "Роснефти" и "Газпром нефти";

криптовалютные услуги для граждан, компаний и резидентов России;

платежная система "Мир" для иностранных банков, сотрудничающих с ней;

транзакции с пятью российскими банками, одной криптобиржей, двумя компаниями-трейдерами нефти в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге.

Для России применили дополнительные экспортные ограничения на микросхемы и технологии, которые могут использовать в военно-промышленном комплексе. За обход санкций в "черный список" попали 45 компаний, которые поддерживают российский ВПК. Также расширили экспортный запрет на промышленные товары: каучук, соли, строительные материалы, технологические товары.

19 пакет санкций предусматривает и новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в Европейском Союзе.