Таким образом ограничения синхронизировали с решениями США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Что известно о новых санкциях против россиян?
В воскресенье, 30 ноября, стало известно, что Украина приняла новые санкционные решения против страны-агрессора России. Под ограничения попали "Роснефть", ее дочерние предприятия и компании группы "Лукойл". По словам Зеленского, эти санкции уже значительно влияют на финансы россиян.
К тому же, как сообщил лидер Украины, введены санкции против российских организаторов обстрелов ударными дронами.
Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть,
– добавил Зеленский.
Также Украина определила приоритеты санкционной политики до конца 2025 года. По словам главы государства, речь идет о дальнейшем сочетании ограничений с партнерами и подготовке 20-го пакета санкций ЕС. Кроме того, может быть усилено давление на "теневой флот", российское военное производство и отдельных россиян.
Владимир Зеленский анонсировал новые санкционные шаги Украины.
Последние заявления о санкциях против России
Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе против нее введут новые санкции. По его словам, отказ Кремля от мирного плана Трампа усилит поддержку Украины от ЕС.
Только около 20% доходов России поступает из нефтегазовой сферы, тогда как остальные формируется из других источников, рассказал экономист Сергей Фурса 24 Каналу. Из-за санкций бюджетные поступления от граждан сокращаются.
Ранее сообщалось, что Великобритания Великобритания смягчила санкции против "Лукойла". Тогда она позволила болгарским дочерним компаниям осуществлять отдельные операции до 14 февраля 2026 года.