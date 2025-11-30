Таким образом ограничения синхронизировали с решениями США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Что известно о новых санкциях против россиян?

В воскресенье, 30 ноября, стало известно, что Украина приняла новые санкционные решения против страны-агрессора России. Под ограничения попали "Роснефть", ее дочерние предприятия и компании группы "Лукойл". По словам Зеленского, эти санкции уже значительно влияют на финансы россиян.

К тому же, как сообщил лидер Украины, введены санкции против российских организаторов обстрелов ударными дронами.

Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть,

– добавил Зеленский.

Также Украина определила приоритеты санкционной политики до конца 2025 года. По словам главы государства, речь идет о дальнейшем сочетании ограничений с партнерами и подготовке 20-го пакета санкций ЕС. Кроме того, может быть усилено давление на "теневой флот", российское военное производство и отдельных россиян.

Последние заявления о санкциях против России