Таким образом ограничения синхронизировали с решениями США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Что известно о новых санкциях против россиян?

В воскресенье, 30 ноября, стало известно, что Украина приняла новые санкционные решения против страны-агрессора России. Под ограничения попали "Роснефть", ее дочерние предприятия и компании группы "Лукойл". По словам Зеленского, эти санкции уже значительно влияют на финансы россиян.

К тому же, как сообщил лидер Украины, введены санкции против российских организаторов обстрелов ударными дронами.

Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть,
– добавил Зеленский.

Также Украина определила приоритеты санкционной политики до конца 2025 года. По словам главы государства, речь идет о дальнейшем сочетании ограничений с партнерами и подготовке 20-го пакета санкций ЕС. Кроме того, может быть усилено давление на "теневой флот", российское военное производство и отдельных россиян.

Последние заявления о санкциях против России

  • Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе против нее введут новые санкции. По его словам, отказ Кремля от мирного плана Трампа усилит поддержку Украины от ЕС.

  • Только около 20% доходов России поступает из нефтегазовой сферы, тогда как остальные формируется из других источников, рассказал экономист Сергей Фурса 24 Каналу. Из-за санкций бюджетные поступления от граждан сокращаются.

  • Ранее сообщалось, что Великобритания Великобритания смягчила санкции против "Лукойла". Тогда она позволила болгарским дочерним компаниям осуществлять отдельные операции до 14 февраля 2026 года.