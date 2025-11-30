Повысятся ли тарифы на такси из-за санкций Трампа?

Санкции прежде всего ударили по тем странам, в которых "Лукойл" имеет НПЗ, пишет 24 Канал.

Подробнее Ракетные обстрелы и рост цен на топливо․ Будет ли стоить такси заоблачных денег зимой

В Болгарии правительство уже разрешило назначить нового руководителя НПЗ для решения этой ситуации. Таким образом, завод смогут национализировать, а затем продать новым владельцам.

правительство уже разрешило назначить нового руководителя НПЗ для решения этой ситуации. Таким образом, завод смогут национализировать, а затем продать новым владельцам. А в Румынии надеются на то, что смогут получить отсрочку от США по санкциям, свидетельствуют данные Politico.

Соответственно, что пока ситуацию не урегулируют, существует вероятность изменений на рынке нефтепродуктов. Однако известно, что сейчас беспокоиться не стоит – в ЕС топливо сейчас в избытке, поэтому ожидать недостатка не нужно.

Есть такие понятия, как "рынок покупателя" и "рынок продавца". Сейчас именно "рынок покупателя". Поэтому диверсификация рынка является залогом того, что ничего плохого не произойдет,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

Санкции против "Лукойла" и их последствия