Объяснили ли в "Лукойле" задержки зарплат?
Около 1,3 тысячи иракских сотрудников “Лукойла” не получают зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "РБК".
Речь идет о работниках месторождения West Qurna-2 в Басре, которые обычно получали деньги вовремя через один из банков Багдада. Пока же они получили только электронные выписки о начислении, но банковские переводы не состоялись.
Работники пытались выяснить причину задержки через правозащитников, однако компания не предоставила никаких объяснений.
Обратите внимание! Проект работает по контракту, заключенному в 2010 году сроком на 25 лет. "Лукойл" владеет 75% в проекте, остальные 25% принадлежит иракской North Oil Company. West Qurna-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений.
Что известно о форс-мажоре в Ираке?
Западные санкции против компании сделали невозможным дальнейшую работу "Лукойл" на месте, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Дело в том, что в октябре сначала Великобритания, а затем США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России. В результате, по словам трех источников, Ирак приостановил все денежные и нефтяные выплаты в пользу "Лукойла".
Если ситуацию не удастся решить в течение шести месяцев, "Лукойл" может полностью свернуть производство и покинуть проект,
– сообщил изданию иракский чиновник.
- Ирак отменил на ноябрь передачу около 4 миллионов баррелей нефти, которые должны были быть зачислены как выплаты "Лукойлу".
- Сейчас все доходы компании, полученные в Ираке, заморожены из-за санкций США.
Санкции против "Лукойла" и их последствия
Болгария и Румыния рассматривают национализацию активов "Лукойл" в ответ на санкции против российских нефтяных компаний. Молдова запрашивает экстренную помощь у Румынии, чтобы избежать санкций и обеспечить стабильность в нефтеобеспечении.
Акции российского "Лукойла" на Московской бирже обвалились из-за санкций и проблем с продажей иностранных активов, потеряв 9,6 млрд долларов рыночной стоимости.
Американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность покупки иностранных активов "Лукойла" на сумму около 22 миллиардов долларов. Швейцарская компания Gunvor отказалась от покупки активов из-за обвинений в связях с Кремлем.