Что известно об изменениях в санкциях против "Лукойла"?

Великобритания расширила действие санкционного исключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство страны.

Список исключений расширили для болгарских операций компании "Лукойл", добавив две дочерние компании к временной генеральной лицензии. Этот документ позволяет проводить платежи по действующим и новым контрактам, работать с активами "Лукойла", несмотря на санкции Великобритании.

Измененная лицензия охватывает компании Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а также Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD, которые были включены при первичной выдаче лицензии 14 ноября. Санкции ослабили до 14 февраля 2026 года.

Расширение произошло после назначения Болгарией специального администратора для надзора за активами "Лукойла" в стране, включая НПЗ "Нафтохим" в Бургасе и сотни АЗС. Им стал экс-руководитель налоговой службы Болгарии Румен Спецов, который может управлять компаниями после введения санкций.

Как США приостановили санкции против "Лукойла"?

Министерство финансов США выдало лицензию на определенные операции для "Лукойла" 14 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Они связаны с розничными АЗС компании и контрактами на продажу международных активов фирмы. Срок на это продлили до 13 декабря. А отдельное освобождение от ответственности для сделок, касающихся предприятий "Лукойл" в Болгарии, было продлено до 29 апреля.

Как рассказали анонимные источники агентства, интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни возрос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

