Как Федун продал акции "Лукойла"?

Западные санкции, введены против "Лукойла" в октябре, значительно ударили по ее деятельности, и компания начала распродавать иностранные активы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Однако, по словам нескольких источников, Леонид Федун продал свою долю обратно "Лукойлу" еще в начале 2025 года, пытаясь не привлекать к этому внимание. Его доля в компании составляла около 10%.

Это редкий пример того, как российский миллиардер тихо избавляется от своих активов в России,

– отмечает издание.

Лукойл еще в августе "Лукойл" объявила, что планирует аннулировать 76 миллионов своих акций, что составляет примерно 11% от всего капитала, которые компания выкупила с рынка в течение 2024 – 2025 годов.

По оценке аналитиков, Федун мог получить за свою долю около 7 миллиардов долларов по рыночной стоимости, хотя точная сумма сделки неизвестна.

Заметим! Леонид Федун является уроженцем Украины, но свой бизнес построил в России. Сейчас он проживает в Монако и является резидентом этой страны.

Какие проблемы у "Лукойла" из-за санкций?

Напомним, что в конце октября США ввели новые санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефть" и "Лукойл", сообщили в Министерстве финансов. Также ограничения ввели против их дочерних подразделений.

Кроме того, Великобритания расширила собственные санкции против России, добавив "Лукойл" и "Роснефть" в список подсанкционных компаний.

После западных санкций у "Лукойла" начались серьезные проблемы:

Компания столкнулась с трудностями по продаже своих иностранных активов. В частности, попытка продать эти активы швейцарской Gunvor была заблокирована Минфином США.

Акции российского "Лукойла" на Московской бирже резко упали, из-за чего она потеряла около 9,6 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Стоит знать! Сейчас аналитики рассматривают компанию как потенциальную цель для поглощения государственной "Роснефтью", хотя та тоже находится под западными санкциями.

Последствия санкций для "Лукойла": что еще известно?