Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью для La Tribune, передает 24 Канал.

Что будет, если Путин откажется от мирного плана США?

По мнению Барро, в интересах главы Кремля серьезно отнестись к мирному плану США, который доработали в Женеве с участием представителей Украины и Европы.

По словам министра, чтобы скрыть провалы на фронте, Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы в Украине, тем самым в очередной раз нарушая международное право и законы войны.

Барро подчеркнул: или Москва закончит войну, или ее ожидают новые санкции. Если Владимир Путин не пойдет на прекращение огня, он должен смириться с новыми ограничениями, которые еще больше истощат российскую экономику. Также в ответ на несогласие диктатора остановить боевые действия европейцы усилят поддержку Украины.

Справка: Украина и ЕС обсуждают подготовку 20-го пакета санкций против России, в частности, усиление ограничений против энергетического сектора и контроль за экспортом.

Что известно о мирном плане США?