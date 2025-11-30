Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что тема выборов и якобы нелегитимности украинской власти, о чем заявляет Путин – это лишь аргументы для достижения цели исключить Украину из переговорного трека.

Смотрите также Реверанс в сторону США, – офицер ВСУ сказал, что начал замалчивать Кремль

Цена войны для Путина должна расти

Когда летом были переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией, российская делегация передала свое видение мирного процесса. Она предложила такую схему: чтобы завершились боевые действия Украина должна отдать Донбасс; подписание предварительного документа о том, что наше государство соглашается с российскими условиями; после этого должно было бы наступить прекращение огня; организация выборов. А уже после них согласно сценарию Кремля новая украинская власть должна была бы выполнить то, на что согласилась перед этим украинская сторона.

По сути это капитуляция. Безусловно, на это не будет соглашаться ни Зеленский, ни тот, кто может прийти после него. Это недопустимо,

– подчеркнул Фесенко.

Политолог предполагает, что могут найтись определенные политики, у которых шансов на победу на выборах нет, и пойти на договоренности с Россией ради собственных политических интересов. Однако Фесенко отметил, что украинское общество не позволит согласиться на сценарий Москвы.

"Когда мы говорим о переговорах, главное – остановить Путина. Он прямым текстом сказал, что Россия не хочет останавливаться, будет наступать. Поэтому россиян сначала надо остановить. Вот когда удастся это сделать и зафиксировать это, стабилизировать линию фронта, тогда через некоторое время могут быть реалистичные переговоры", – озвучил Фесенко.

В условиях, когда Россия будет давить военным путем, будет иметь определенные преимущества в численности армии и оружия, тогда, как подытожил политолог, она будет требовать уступок от Украины. Иначе страна-агрессор не будет соглашаться на мирные переговоры. Поэтому сегодня надо давить на Путина, цена войны для него должна существенно расти.

Какие заявления сделал Путин?