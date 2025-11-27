Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Путина во время пресс-конференции по результатам визита в Киргизию.

Что сказал Владимир Путин о прекращении боевых действий?

Российский президент Путин уверен, что его войска имеют успехи на фронте и в боях вроде бы наблюдается положительная для страны-агрессора динамика. Вероятно, он уже видит себя победителем в войне, а потому смело озвучивает свои циничные требования, в частности относительно того, что украинские войска должны уйти с занятых позиций.

Владимир Путин говорит, что россияне сохраняют хороший темп на всех направлениях фронта. А в Украине якобы заметен рост разрыва между потерями и количеством гражданских, которых можно отправить на фронт.