Что должно входить в 20 пакет санкций против России?

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил во время Санкционного саммита, что пока Россия отвергает любые мирные усилия, санкции против нее должны только усиливаться, передает 24 Канал.

По его словам, Украина вместе с партнерами из Евросоюза готовит предложения по нового 20 пакета санкций.

Сергей Кислица Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Он должен включать дополнительные меры, направленные против энергетического сектора России, теневого флота и компаний, поддерживающих агрессивный военно-промышленный комплекс, а также тех, кто причастен к похищению украинских детей.

Важно жестче контролировать экспорт и мониторить цепи поставок, ведь российские ракеты и дроны все еще содержат компоненты из отдельных юрисдикций.

Кислица также добавил, что не менее важным является решение о репарационном кредите – механизма, который позволит в полной мере использовать замороженные российские активы.

Обратите внимание! В Европе уже обсуждают 20 пакет санкций, однако до Рождества этот вопрос вряд ли будут поднимать, пишет Politico. Вероятно, что обсуждение новых ограничений против России начнется примерно в январе 2026 года.

В то же время спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан добавил, что санкции сегодня действительно работают против России. Он отмечает, что сейчас уже видно "стресс и напряжение в российской экономике".

Дэвид О'Салливан Уполномоченный Евросоюза по санкционной политике Мы имели 19 пакетов санкций, в которых мы дополнительно ввели ограничения на российскую нефть и российскую энергетику, доходы от энергетики, а также борьбу с теневым флотом, о чем мы уже говорили в других случаях.

Кроме того, О'Салливан отметил важность финансовых санкций, особенно в сфере криптовалют. Он подтвердил, что одним или двумя пакетами санкций все не закончится, это будет непрерывный процесс, пока будет продолжаться война.

Это будет постоянная работа, которая будет продолжаться. Я надеюсь, что мы уже много сделали с 19 пакетами санкций. И сейчас говорим о 20 пакете. Но поверьте мне, пока будет продолжаться эта ужасная война, будет 21, 22 и 23 пакеты,

– говорит спецпредставитель ЕС по санкциям.

Он также говорит о том, что ЕС хотел бы иметь больше гибкости в санкционной политике, ведь сейчас ограничения в основном принимают большими пакетами, которые нужно долго согласовывать между всеми странами-членами.

Поэтому некоторые страны хотели бы иметь возможность быстрее добавлять отдельных людей или компании в санкционные списки, не ждать формирования больших "пакетов".

Готовы ли в ЕС принять решение о замороженных российских активах?

В то же время посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что пока мир говорит о мире, Россия продолжает бить по жилым домам в Украине. По ее словам, Путин понимает только силу, а потому санкции – это один из самых действенных инструментов этой силы.

Матернова добавила, цитируя американского экономиста Николаса Малдера, что санкции могут не действовать быстро, но когда они скоординированы и долгосрочные, они меняют параметры всей экономики агрессора.

Катарина Матернова Госпожа посол Европейского Союза в Украине Я очень надеюсь, что мы докажем на практике способность действительно использовать активы российского центрального банка для обеспечения финансовой стабильности, в которой нуждается Украина, потому что это будет очень важным сигналом, во-первых, для Украины, во-вторых, для России, и, в-третьих, для всего мира, что мы способны выполнить свои обязательства перед Украиной и, фактически, заставить Россию

Дэвид О'Салливан также заметил, что все в ЕС решительно настроены найти выход из ситуации по замороженным российским активам.

Существуют некоторые очень обоснованные беспокойства со стороны наших государств-членов относительно именно правовой структуры. Это не просто, но я уверен, что все решительно настроены найти способ использовать эти активы в пользу Украины и найти выход из ситуации,

– подчеркнул он.

Таким образом, есть надежда, что в ближайшие недели вопрос об этом может сдвинуться с места.

Какие новые ограничения следует усилить против России?