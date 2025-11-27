Как стоит усилить санкции против России?
Во время санкционного саммита премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что все санкционные решения уже значительно ограничили способность России вести агрессивную войну, передает 24 Канал.
Например, по последним оценкам, в ноябре этого года доходы России от нефти и газа упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Именно поэтому премьер-министр отметила, что стоит сосредоточиться на следующих шагах в этом же направлении. Дело в и том, что даже введенных ограничений против России все еще недостаточно.
По мнению Свириденко, стоит принять ряд жестких мер, в частности тех, что усилят контроль за теневым флотом агрессора, ограничат доступ России к использованию гибридных финансовых схем и других.
Россия продолжает использовать свой теневой флот для получения прибыли от нефти. Поэтому следует принять более широкие меры против капитанов судов, страховых компаний, а также нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов и торговых компаний.
Второе важное решение должно касаться технологий и компонентов для оружия. Дело в том, что среди компонентов российских дронов, ракет и шахедов до сих пор есть такие, которые происходят из Европы.
К сожалению, мы все еще наблюдаем такую ситуацию, а это значит, что важно разработать механизм или лишить агрессора таких возможностей и усилить ответственность производителей,
– отметила Свириденко.
Кроме того, не менее важными являются финансовые санкции, ведь Россия для обхода ограничений активно использует криптовалюты и гибридные финансовые схемы.
Ежемесячно это составляет миллиарды долларов. Поэтому нам нужно найти решение,
– отмечает премьер-министр.
Что стоит сделать с российскими замороженными активами?
Юлия Свириденко подчеркнула, что еще одним важным решением является то, что касается замороженных российских активов, которое, вероятно, может быть принято уже в конце декабря.
Это рабочий инструмент для нас, как эти российские активы могут работать в пользу Украины. И я очень надеюсь, что Европейский Совет примет это решение до конца декабря, в том числе и то, что мы сегодня обсудим,
– сказала премьер-министр.
Она также подчеркнула: для того, чтобы агрессия снова не повторялась, нужно максимально усилить архитектуру санкций, ведь они могут быть довольно эффективными, если их принимать быстро, скоординировано и политически смело.
Обратите внимание! В Евросоюзе готовятся представить юридическое предложение по замороженным российским активам, пишет Bloomberg. Речь идет о возможности предоставления Украине репарационного займа на сумму 140 миллиардов евро.
Когда Европа рассмотрит следующий пакет санкций против России?
После новогодних праздников в Евросоюзе могут принять 20 пакет санкций против России. Обсуждение ограничений начнутся уже в январе 2026 года.
Среди стран Европы именно Швеция отмечает то, что ускорить рассмотрение следующего санкционного пакета.
Напоминаем, что 19 пакет санкций был согласован 23 октября. Он предусматривает ограничение российского СПГ на рынках Евросоюза с января 2027, также запрещается проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнафты" и использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов "теневого флота".