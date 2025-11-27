Какие санкции способны остановить Путина?

К такому выводу пришли аналитики американской группы Dekleptocracy, которая исследует экономику войны Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По мнению исследователей, химические вещества, которые необходимы для производства масел и шин военного назначения, является слабым местом России. И именно его должны использовать США, Великобритания и ЕС, чтобы нажать на Москву.

Речь идет об очень специфических позициях, которые сложно заменить и которые являются критически важными для работы танков и другой техники,

– говорит глава группы Кристофер Гаррисон.

Недостаток этих смазочных материалов может парализовать российскую армию, отмечается в отчете.

При этом лишь несколько компаний в мире занимаются производством химических добавок для моторных масел, и почти все они прекратили сотрудничество с Россией.

Теперь китайская компания Xinxiang Richful в основном обеспечивает спрос России в этих веществах.

Dekleptocracy предлагает заблокировать деятельность Richful и нескольких мелких поставщиков, что потенциально приведет к дефициту масел в России.

То же самое касается шин. Хотя Россия имеет мощную нефтяную промышленность, и ей не хватает собственных производителей химии.

Американские исследователи выяснили, что Россия практически не имеет мощностей для производства веществ, необходимых для изготовления шин военного класса, в частности вулканизационных ускорителей.

Стоит знать! По словам аналитиков, Россия запустила программу импортозамещения сотен химических веществ, необходимых для изготовления как гражданской, так и военной продукции, а это лишь подчеркивает слабость отрасли, на которую можно направить санкционное давление.

Какие санкции против России уже действуют?

Евросоюз принял последний 19 пакет санкций 23 октября этого года. В нем запретили:

импортировать сжиженный природный газ на рынки ЕС с января 2027 года;

проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти";

использовать 118 судов "теневого флота;

Также ввели дополнительный контроль за трейдерами. Впервые применили санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений.

Кроме того, ЕС внес в "черные списки" 45 компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Вместе с тем в конце октября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против российской нефти, пытаясь ослабить военную машину Кремля. Ограничения коснулись "Роснефти" и "Лукойла", а также более 30 подразделений этих компаний.

Стоит добавить! Еще раньше США "Лукойл" и "Роснефть" добавила в свои санкционные списки Великобритания.

Есть ли перспектива расширения санкций?