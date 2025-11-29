Такая уступка заставила бы Украину отойти на линии, которые невозможно защитить в случае нового наступления России. Кроме того, миллионы украинцев остались бы под оккупацией, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Что будет, если ВСУ выйдут c частично оккупированных областей?

Путин заявил, что прекратит боевые действия только после отвода украинских сил с неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия осенью 2022 года записала в свою конституцию.

Диктатор также отметил, что готов силой заставить ВСУ оставить частично оккупированные украинские регионы. Таким образом он пытался поддержать лживый тезис о якобы безграничных возможностях России вести войну и неизбежности ее "победы".

Фактически глава Кремля повторил требования, которые уже озвучивал в июне 2024 года. Он хочет, чтобы Украина отдала территории, которые Россия не контролирует и не смогла захватить ни в 2014-м, ни после 2022 года.

Итак, диктатор стремится, чтобы Украина без боя сдала так называемый "фортификационный пояс" в Донецкой области – главную линию обороны с 2014 года.

Российские войска не смогли прорвать его ни во время первой агрессии в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения, и им, вероятно, понадобились бы годы, чтобы захватить даже остальную часть Донецкой области.

Отвод украинских сил дал бы Кремлю выгодные позиции для нового наступления на юго-запад и в центр Украины с Запорожского и Херсонского направлений – без необходимости форсировать Днепр или вести долгие и изнурительные бои за Запорожье или Херсон.

Сдача Запорожской и Херсонской областей без гарантий мира лишь создала бы условия для дальнейших российских попыток захватить новые украинские территории.

Путин также требует, чтобы международное сообщество признало его территориальные захваты в Украине – вероятно, чтобы создать юридическую основу для повторного вторжения тогда, когда это будет выгодно Кремлю.

Он настаивает, что аннексированные территории должны быть признаны де-юре частью России. Путин заявил, что Украина сама по себе даже не должна это признавать – главное, чтобы это сделало международное сообщество. Такое признание, по его словам, позволило бы России трактовать любое нарушение соглашения с Украиной как "нападение на Россию" и применять "все ответные меры" или начинать кампанию "восстановления законности" на украинских территориях.

Вероятно, Кремль добивается международного признания оккупированных территорий, чтобы получить дополнительные юридические поводы для нового вторжения и ослабить международную поддержку Украины. Россия уже использовала подобные манипуляции, обвиняя Украину в "нарушении Минска-2" накануне полномасштабного нападения в 2022 году.

Обратите внимание! В интервью 24 Каналу командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что россияне не остановятся, пока не захватят весь Донбасс, в частности Краматорск, Славянск и Лиман. Без контроля над этими территориями Россия не может обеспечить оккупированные районы питьевой водой. В Донецке и Луганске серьезные проблемы с водоснабжением: из-за угольных пластов нормальных водоносных слоев почти нет, вода загрязнена и ее трудно очистить. Воды не хватает и людям, и промышленности.

Что известно о российском требовании вывести ВСУ с частично оккупированных территорий?