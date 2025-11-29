Такая уступка заставила бы Украину отойти на линии, которые невозможно защитить в случае нового наступления России. Кроме того, миллионы украинцев остались бы под оккупацией, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Что будет, если ВСУ выйдут c частично оккупированных областей?
Путин заявил, что прекратит боевые действия только после отвода украинских сил с неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия осенью 2022 года записала в свою конституцию.
Диктатор также отметил, что готов силой заставить ВСУ оставить частично оккупированные украинские регионы. Таким образом он пытался поддержать лживый тезис о якобы безграничных возможностях России вести войну и неизбежности ее "победы".
Фактически глава Кремля повторил требования, которые уже озвучивал в июне 2024 года. Он хочет, чтобы Украина отдала территории, которые Россия не контролирует и не смогла захватить ни в 2014-м, ни после 2022 года.
Итак, диктатор стремится, чтобы Украина без боя сдала так называемый "фортификационный пояс" в Донецкой области – главную линию обороны с 2014 года.
Российские войска не смогли прорвать его ни во время первой агрессии в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения, и им, вероятно, понадобились бы годы, чтобы захватить даже остальную часть Донецкой области.
Отвод украинских сил дал бы Кремлю выгодные позиции для нового наступления на юго-запад и в центр Украины с Запорожского и Херсонского направлений – без необходимости форсировать Днепр или вести долгие и изнурительные бои за Запорожье или Херсон.
Сдача Запорожской и Херсонской областей без гарантий мира лишь создала бы условия для дальнейших российских попыток захватить новые украинские территории.
Путин также требует, чтобы международное сообщество признало его территориальные захваты в Украине – вероятно, чтобы создать юридическую основу для повторного вторжения тогда, когда это будет выгодно Кремлю.
Он настаивает, что аннексированные территории должны быть признаны де-юре частью России. Путин заявил, что Украина сама по себе даже не должна это признавать – главное, чтобы это сделало международное сообщество. Такое признание, по его словам, позволило бы России трактовать любое нарушение соглашения с Украиной как "нападение на Россию" и применять "все ответные меры" или начинать кампанию "восстановления законности" на украинских территориях.
Вероятно, Кремль добивается международного признания оккупированных территорий, чтобы получить дополнительные юридические поводы для нового вторжения и ослабить международную поддержку Украины. Россия уже использовала подобные манипуляции, обвиняя Украину в "нарушении Минска-2" накануне полномасштабного нападения в 2022 году.
Обратите внимание! В интервью 24 Каналу командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что россияне не остановятся, пока не захватят весь Донбасс, в частности Краматорск, Славянск и Лиман. Без контроля над этими территориями Россия не может обеспечить оккупированные районы питьевой водой. В Донецке и Луганске серьезные проблемы с водоснабжением: из-за угольных пластов нормальных водоносных слоев почти нет, вода загрязнена и ее трудно очистить. Воды не хватает и людям, и промышленности.
Что известно о российском требовании вывести ВСУ с частично оккупированных территорий?
- Недавно в СМИ появился так называемый мирный план США из 28 пунктов. От Киева требуют отказаться от НАТО, сократить численность армии и отдать России весь Донбасс.
- В ходе переговоров делегаций США, Украины и Европы удалось из плана удалось исключить неприемлемые для Киева пункты.
- Однако согласия по территориальным вопросам Вашингтону и Киеву достичь не удалось. Американцы настаивают на том, чтобы украинцы оставили Донбасс, потому что, мол, рано или поздно россияне все равно его оккупируют.
- В то же время Владимир Путин во время пресс-конференции 27 ноября заявил, что боевые действия прекратятся тогда, когда украинские войска выйдут с территорий, которые они удерживают. При этом диктатор не уточнил, имел ли он в виду только Донбасс, или еще и частично оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
- The Telegraph пишет, что администрация США рассматривает возможность признания контроля России над Крымом и другими оккупированными территориями в обмен на прекращение огня.