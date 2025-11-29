Така поступка змусила б Україну відійти на лінії, які неможливо захистити у разі нового наступу Росії. Крім того, мільйони українців залишилися б під окупацією, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Що буде, якщо ЗСУ вийдуть із частково окупованих областей?

Путін заявив, що припинить бойові дії тільки після відведення українських сил з неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія восени 2022 року записала до своєї конституції.

Диктатор також наголосив, що готовий силою змусити ЗСУ залишити частково окуповані українські регіони. У такий спосіб він намагався підтримати брехливу тезу про нібито безмежні можливості Росії вести війну та неминучість її "перемоги".

Фактично очільник Кремля повторив вимоги, які вже озвучував у червні 2024 року. Він хоче, аби Україна віддала території, які Росія не контролює та не змогла захопити ні у 2014-му, ні після 2022 року.

Отже, диктатор прагне, щоб Україна без бою здала так званий "фортифікаційний пояс" у Донецькій області – головну лінію оборони з 2014 року.

Російські війська не змогли прорвати його ні під час першої агресії у 2014 році, ні після повномасштабного вторгнення, і їм, ймовірно, знадобилися б роки, щоб захопити навіть решту Донеччини.

Відведення українських сил дало б Кремлю вигідні позиції для нового наступу на південний захід і в центр України з Запорізького та Херсонського напрямків – без необхідності форсувати Дніпро або вести довгі й виснажливі бої за Запоріжжя чи Херсон.

Здача Запорізької та Херсонської областей без гарантій миру лише створила б умови для подальших російських спроб захопити нові українські території.

Путін також вимагає, щоб міжнародна спільнота визнала його територіальні загарбання в Україні – ймовірно, щоб створити юридичну основу для повторного вторгнення тоді, коли це буде вигідно Кремлю.

Він наполягає, що анексовані території мають бути визнані де-юре частиною Росії. Путін заявив, що Україна сама по собі навіть не мусить це визнавати – головне, щоб це зробила міжнародна спільнота. Таке визнання, за його словами, дозволило б Росії трактувати будь-яке порушення угоди з Україною як "напад на Росію" та застосовувати "всі заходи у відповідь" або починати кампанію "відновлення законності"на українських територіях.

Ймовірно, Кремль домагається міжнародного визнання окупованих територій, щоб отримати додаткові юридичні приводи для нового вторгнення та послабити міжнародну підтримку України. Росія вже використовувала подібні маніпуляції, звинувачуючи Україну в "порушенні Мінська-2" напередодні повномасштабного нападу у 2022 році.

Зверніть увагу! В інтерв'ю 24 Каналу командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов розповів, що росіяни не зупиняться, поки не захоплять увесь Донбас, зокрема Краматорськ, Слов'янськ і Лиман. Без контролю над цими територіями Росія не може забезпечити окуповані райони питною водою. У Донецьку та Луганську серйозні проблеми з водопостачанням: через вугільні пласти нормальних водоносних шарів майже немає, вода забруднена й її важко очистити. Води бракує і людям, і промисловості.

Що відомо про російську вимогу вивести ЗСУ з частково окупованих територій?