Як новий пакет санкцій ЄС ударить по Росії?

Головні обмеження від ЄС у фінансовій сфері стосуються криптовалют і банків Росії. Вони не дадуть миттєвого ефекту, проте ускладнять обхід попередніх санкцій та вплинуть на терміни проведення закупівель. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

ЄС вважає, що росіяни посилили використання криптовалюти для обходу санкцій, тож у новому пакеті передбачили захід для боротьби з цим.

Експерт Андрій Шевчишин говорить, що введені обмеження зроблять уникнення санкцій складнішим, проте вони стосуються виключно офіційних і зареєстрованих європейських бірж, тож ніяк не впливають на інші.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Європейські компанії не використовуватимуть у будь-яких проявах ці криптовалюти, російський цифровий рубль, а відповідно росіянам потрібно шукати нових шляхів для того, щоб забезпечити закупівлі, а це значно розширює ланцюжок операцій. Тобто потрібно їхати в Туреччину, на Близький Схід, купувати там одне й переводити в інше. Це ускладнює операцію, робить її дорожчою на 10 – 20% і значно розширює її по часу реалізації.

Як росіяни обходять санкції за допомогою криптовалюти?

Для обходу санкцій Росія використовує стейблкоїн А7А5, запущений у лютому 2025 року. Ця криптовалюта є стабільною й прив’язана до російського рубля, а за її допомогою забезпечують операції поза санкціями.

За рішенням ЄС, використання цього стейблкоїна блокується, а санкційні обмеження вводять проти її розробника та оператора платформи, де торгуються значні її обсяги. Пов'язані з А7А5 транзакції заборонені по всьому Європейському Союзу.

Водночас обмеження криптовалютних послуг торкнеться не тільки компаній, а й населення Росії загалом.

Дуже багато купують в Європі товарів, за які розраховуються криптовалютою. Фізичні особи формують довгі ланцюжки оплати, зокрема криптовалютою. Зараз це значно ускладнюється. Обмеження ж стосуються всіх росіян. Не лише з санкційного списку. Звісно, буде перехідний період, за який біржа повинна повідомити своїх учасників щодо зміни, аби росіяни могли позакривати рахунки й вивести криптовалюту,

– зауважує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як санкції зачепили російські банки?

До 19 пакету санкцій потрапили вісім банків та нафтотрейдерів із Таджикистану, Киргизстану, ОАЕ та Гонконгу, які обходять обмеження ЄС. З ними заборонили транзакції.

П'ять російських банків отримали аналогічні санкції. Йдеться про "Істину", "Земський банк", "Абсолют Банк", "МТС Банк" та "Альфа-Банк". Під заборону на транзакції підпали й чотири банки з Білорусі та Казахстану через їхні зв'язки з російськими системами фінансових повідомлень та платежів.

Альфа-банк – один з найбільших приватних банків Росії. Його зараз вводять у санкційний список і виводять із можливості здійснення транзакцій. Як і маленькі банки, як-от "МТС", "Абсолют банк", адже їх також використовували для забезпечення транзакцій. Відповідно, по цих напрямках відрубуються "хвости" й можливість їхнього використання для обходу санкцій,

– говорить Андрій Шевчишин.

Водночас ЄС заборонив своїм операторам працювати з російською національною системою платіжних карток "Мир" та системою швидких платежів. Також обмеження наклали на взаємодію з організаціями в дев'яти російських спеціальних економічних зонах. У них розташовані підприємства, які займаються виробництвом або розробкою товарів, що сприяють Росії у веденні війни.

Чи буде моментальний вплив? Ні, не буде, бо Росія все ж адаптується й має інші шляхи. Це значно ускладнює життя, проте для того, щоб це спрацювало, потрібен ще час і посилення санкцій,

– підсумовує фінансовий аналітик.

Які санкції проти Росії ввели у 19 пакеті?

Нові санкції обмежують Росію у сферах енергетики, фінансів, військових технологій, а також дипломатії. Про його остаточне затвердження оголосили вранці 23 жовтня. Під забороною опинилися:

імпорт російського скрапленого газу на ринки ЄС з 1 січня 2027 року;

транзакції для "Роснафти" та "Газпром нафти";

криптовалютні послуги для громадян, компаній та резидентів Росії;

платіжна система "Мир" для іноземних банків, що з нею співпрацюють;

транзакції з п’ятьма російськими банками, однією криптобіржею, двома компаніями-трейдерами нафти у Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

Для Росії застосували додаткові експортні обмеження на мікросхеми та технології, які можуть використовувати у військово-промисловому комплексі. За обхід санкцій до "чорного списку" потрапили 45 компаній, які підтримують російський ВПК. Також розширили експортну заборону на промислові товари: каучук, солі, будівельні матеріали, технологічні товари.

19 пакет санкцій передбачає й новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у Європейському Союзі.