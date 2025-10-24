Чанпэн Чжао помилован?

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует 24 Канал.

Смотрите также Снесли полностью: масштабную реконструкцию Белого дома видно на спутниковых снимках

Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в рамках ее войны против криптовалют,

– заявила Ливитт.

Вместе с Чжао помилование получили еще несколько криптопредпринимателей, в частности основатель даркнет-площадки Silk Road Росс Ульбрихт, который отбывал пожизненное заключение, и основатели биржи BitMEX.

Что этому предшествовало?

Справочно. Binance, созданная Чжао в 2017 году, стала крупнейшей криптобиржей в мире, однако попала под давление регуляторов США из-за несоблюдения правил комплаенса.