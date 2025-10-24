Чанпэн Чжао помилован?
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует 24 Канал.
Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в рамках ее войны против криптовалют,
– заявила Ливитт.
Вместе с Чжао помилование получили еще несколько криптопредпринимателей, в частности основатель даркнет-площадки Silk Road Росс Ульбрихт, который отбывал пожизненное заключение, и основатели биржи BitMEX.
Что этому предшествовало?
Справочно. Binance, созданная Чжао в 2017 году, стала крупнейшей криптобиржей в мире, однако попала под давление регуляторов США из-за несоблюдения правил комплаенса.
- В апреле прошлого года суд признал Чжао виновным в нарушении закона о борьбе с отмыванием средств. Ему грозило до трех лет заключения. В 2023 году он ушел с должности CEO Binance и согласился уплатить штраф в 50 млн долларов.
- Помилование Чжао стало частью более широкой инициативы Трампа по пересмотру политики Байдена в отношении криптовалют. Ранее он также помиловал более тысячи участников беспорядков возле Капитолия в 2021 году.